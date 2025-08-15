ตร.แสดงตัวจับกุม หนุ่มวัย42 ตกใจสุดขีด อุจจาระแตก คากางเกง เจอยาบ้า 700 เม็ด

หนุ่มวัย 42 ปี ชาว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ถึงกับอุจจาระราดคากางเกง ขณะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ชุดปราบปรามยาเสพติด จ.บุรีรัมย์ บุกเข้าจับกุมตัวได้ที่บริเวณหน้าบ้านพัก พร้อมของกลางยาบ้าอีกกว่า 700 เม็ด
เมื่อเวลา 03.90 น. วันที่ 15 สิงหาคม พ.ต.ท.วิชาญ กระจ่างโพธิ์ รองผู้กำกับการสืบสวนฯ หัวหน้าชุดปฎิบัติการปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ (ชป.ปส.ภ.จว.บุรีรัมย์) นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง จ.บุรีรัมย์ เข้าจับกุมตัว นายศิริ อายุ 42 ปี ชาว ต.กระสัง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ได้ที่บริเวณหน้าบ้านพัก พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน 745 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ในกล่องสแตนเลส ที่อยู่ในกระเป๋ากางเกงที่นายศิริ สวมใส่อยู่ขณะถูกจับกุม
โดยทันทีที่เจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าจับกุมตัว นายศิริ หรือเลาะ ได้ที่บริเวณหน้าบ้านของนายศิริ ได้ตกใจถึงกับอุจจาระแตกคากางเกง และตกเรี่ยราดตามพื้นหลายจุด ทำให้เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมถึงกับแตกฮือ บางนายก็เดินเหยียบอุจจาระ เพื่อเข้าทำการควบคุมตัวนายศิริ
พร้อมตรวจสอบของกลางยาบ้าในตัวที่ตรวจยึด และฉีดล้างทำความสะอาดตัว กับกองอุจาระที่นายศิริ ถ่ายตกเรี่ยราดตามพื้น ก่อนจะควบคุมตัวมาสอบปากคำ และนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองบุรีรัมย์ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
จากการสืบสวนทราบว่า นายศิริ นั้นเคยถูกจับกุมตัวดำเนินคดี ในคดียาเสพมาแล้วถึง 3 ครั้ง โดยครั้งล่าสุดเพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติด ออกมาเมื่อวันที่ 26 พ.ค.68 ที่ผ่านมา ก่อนจะมาถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวได้อีกครั้ง ในคดียาเสพติดเป็นครั้งที่ 4 โดยกล่าวหาว่า กระทำผิดฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) โดยการมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาต และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย.