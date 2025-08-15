กรมศุลฯภ.4 จับต่อเนื่องยึด บุหรี่เถื่อน -บุหรี่ไฟฟ้า-บารากู่ มูลค่า 3 ล้าน

กรมศุลฯภ.4 จับอีกเเล้วกวาดล้างต่อเนื่อง ร่วมกับหน่วยสืบสวน สปป.2 กสป.จับบุหรี่ไฟฟ้า-บุหรี่เถื่อน-บารากู่ มูลค่า 3 ล้านขนส่งเอกชนสงขลา
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม นายธนกฤต ลิ้นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 เปิดเผยผลการดำเนินงานวันที่ 1-13 สิงหาคม ในการกวาดล้างของเถื่อนของหนีภาษีว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม สคศ. ศภ.4 ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรและการจัดเก็บรายได้ ศภ.4 ด่านศุลกากรสงขลาด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่และหน่วยสืบสวนปราบปรามสงขลา สปป.2 กสป. ได้ออกปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากรได้เข้าตรวจค้นพัสดุในบริษัทขนส่งเอกชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา
ผลการตรวจค้นพบ บุหรี่ต่างประเทศ จำนวน 395,000 มวน มูลค่า 1,975,000 บาท บุหรี่ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3,572 ชิ้น มูลค่า 1,097,400 บาท และบารากู่ จำนวน 15 กิโลกรัม มูลค่า 15,000 บาท รวมมูลค่าทั้งหมด 3,087,400 บาท ซึ่งบุหรี่มิได้ปิดอากรแสตมป์ โดยของดังกล่าวมีเมืองกำเนิดต่างประเทศและไม่ปรากฏหลักฐานในการนำเข้ามาในราชอาณาจักรหรือผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง
ส่วนบุหรี่ไฟฟ้าและบารากู่เป็นของต้องห้าม ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ สุขอนามัย สังคม ความมั่นคงของประเทศและความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน กรณีจึงเป็นของอันพึงต้องริบตามมาตรา 166 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาจมีความผิดตามมาตรา 242 245 246 และ 247 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 เจ้าหน้าที่ฯ จึงได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 167 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 อายัดของกลางดังกล่าวเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
