มมส จัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 41 ส่งเสริมเยาวชนสู่การขับเคลื่อนชุมชนยั่งยืน

มมส จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 41 ส่งเสริมเยาวชนสู่การขับเคลื่อนชุมชนอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2568 ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนชุมชนสู่ความยั่งยืน”(Science in Action for Sustainable Community) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 และ 18 สิงหาคม 2568 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สายกระสุน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน มีผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตเข้าร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก
โดยภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายที่เน้นส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของเยาวชน อาทิ การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์, การแข่งขันวาดภาพความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จินตนาการทางวิทยาศาสตร์, การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์, การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย, การแข่งขัน Crossword, การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์, การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์, การแข่งขันหุ่นยนต์ทำภารกิจ รวมถึงกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10, พิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา, นิทรรศการอัญมณีใต้ท้องทะเล, นิทรรศการต่อแตน แมลงร้ายที่โลกต้องการ, นิทรรศการทางวิชาการจากภาควิชาต่าง ๆ เช่น คณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, ชีววิทยา, เคมี รวมถึงรายการบันเทิงจากสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และโครงการ วมว.
มีการจัดแสดงจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย อาทิ คณะเทคโนโลยี,คณะวิศวกรรมศาสตร์,สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช, ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม,ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา,ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม ,โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการทางวิชาการหน่วยงานภายนอก อาทิ Exotic Pet / สัตว์เลื้อยคลาน , บริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย จำกัด ) ,สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดมหาสารคาม ,ศูนย์บริการวิชาการที่ 3 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จังหวัดมหาสารคาม และเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2568 ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนชุมชนสู่ความยั่งยืน”(Science in Action for Sustainable Community) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 และ 18 สิงหาคม 2568 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม