นายอำเภอตะพานหิน ลุยตรวจหาสารเสพติด พนักงานกฟภ. พบลูกจ้างติดยาบ้า ฉี่ม่วง 5 คน
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม นายสุพจน์ รัตนรุ่งเรือง นายอำเภอตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ได้มอบหมายให้นายวงศธร บุตรเสน ปลัดอำเภอฝ่ายมั่นคง อำเภอตะพานหิน พร้อมด้วยสมาชิก ร้อย อส.อ.ตะพานหินที่ 5 ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ลูกจ้าง ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และกระทรวงมหาดไทย
จากการตรวจสอบ พนักงานจ้างของสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มี ด้วยกัน 17 คน ปรากฏว่า จากการตรวจหาสารยาเสพติด เบื้องต้น พบสารเสพติดในปัสสาวะของลูกจ้างฯชาย จำนวน 5 คน จึงได้นำตัว พนักงานลูกจ้างไฟฟ้าดังกล่าว ดำเนินการส่งศูนย์บำบัดยาเสพติด อำเภอตะพานหิน เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดยาเสพติด ต่อไป