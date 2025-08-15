นายกแจ๊ส ร่วมกับ ทม.คลองหลวง นำสิ่งของส่งมอบให้กองทัพภาคที่ 2

นายกแจ๊ส ร่วมกับ ทม.คลองหลวง นำสิ่งของส่งมอบให้กับกองทัพภาคที่ 2
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองหลวงหลวง จ.ปทุมธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นำโดย พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี ร่วมกับเทศบาลเมืองคลองหลวง นำโดยนายยุทธศักดิ์ ชูประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง วัดพระธรรมกายและพี่น้องชาวจังหวัดปทุมธานี
จัดโครงการ น้ำใจชาวปทุมธานี สู่พี่น้องตามแนวชายแดน ส่งของอุปโภค บริโภค จากปทุมธานี สู่ กองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยสโลแกน รักที่สุดคือในหลวง หวงที่สุดคือแผ่นดิน มอบน้ำใจจากแนวหลังร่วมส่งกำลังใจสู่แนวหน้า
โดย นายยุทธศักดิ์ ชูประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง กล่าวว่า ในวันนี้เราได้ของขึ้นรถตู้คอนเทนเนอร์ยาว 12 เมตร เพื่อจัดรถไปส่งมอบสิ่งของต่างๆ ให้กับ กองทัพภาคที่ 2 แนวหลังรู้สึกสำนึกและห่วงใย ทหารที่กำลังปกป้องอธิปไตยอยู่ตามแนวชายแดน เราจึงจัดส่งยาเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วย ส่งอาหาร ไปให้ ซึ่งสิ่งของที่จะจัดส่งไปเป็นของที่เราได้รับบริจาคมาร่วมกับท่าน พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี รวมทั้งข้าราชการในอำเภอคลองหลวง วัดพระธรรมกาย ตลาดไอยรา ชาวชุมชน และ พี่น้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่าน ถือเป็นความร่วมแรงร่วมใจ ซึ่งแสดงออกถึงพลังของประชาชนชาวไทย ที่ห่วงใย และให้ความสนใจสถานการณ์ตามแนวชายแดน