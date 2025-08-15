หนุ่ม ประมูลรถ จาก ป.ป.ส. ขายต่ออู่ชำแหละเป็นเศษเหล็ก ผงะเจอยาบ้าซุกเกือบ 1 แสนเม็ด แจ้งความเพื่อความบริสุทธิ์
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ได้รับแจ้งจากเจ้าของรถกระบะคนหนึ่ง ซึ่งได้ไปประมูลมาจากสำนักงาน ป.ป.ส.เชียงใหม่ เมื่อปี’62 เพื่อนำมารับซื้อของเก่า และได้ใช้งานมานานกว่า 6 ปี รถอยู่ในสภาพเก่ามากแล้ว จึงได้ขายต่อไปยังอู่รับซื้อรถเก่าในราคา 60,000 กว่า โดยไม่รู้ว่ารถดังกล่าวนั้นจะมียาเสพติดในรถ เป็นยาบ้าประมาณ 80,000 เม็ด
โดยเจ้าของรถกระบะได้นำหลักฐานภาพ คู่มือทะเบียนรถมา หลักฐานการประมูลรถ มาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและยืนยันความบริสุทธิ์ ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับยาเสพติดที่ถูกซุกซ่อนอยู่ในรถกระบะแต่อย่างใด
พ.ต.อ.ศุภชัย จันทรา ผกก.สภ.ดอยสะเก็ด เปิดเผยว่า ได้รายงานไปทางตำรวจภูธรเชียงใหม่ ตำรวจภูธรภาค 5 ให้ทราบตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งทางผู้บังคับบัญชาได้สั่งการให้เรียกเจ้าของรถมาดำเนินการสอบปากคำเพื่อขยายผลที่ไปที่มาของรถยนต์ของกลางที่มียาบ้าซุกซ่อนไว้ ซึ่งทราบว่ารถยนต์คันดังกล่าวมีการประมูลมาจากหน่วยงานป้องกันปราบปรามยาเสพติดเมื่อปี 2562 ในราคา 120,000 บาท
และทางคนประมูลรถมาได้นำรถมาใช้แล้วหลายปี จากนั้นรถเก่าผุพังจึงนำไปขายร้านรับซื้อของเก่าเมื่อไม่กี่วันนี้เอง โดยทางร้านได้นำรถไปตัดเป็นเศษเหล็กเพื่อนำไปขาย แต่พบกระสอบยาบ้าจำนวนกว่า 80,000 เม็ดซุกซ่อนอยู่จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบ
เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ดำเนินการสืบสวนขยายผลหาข้อเท็จจริงอีกครั้งโดยรถยนต์คันเก่าเป็นรถของกลางคดียาเสพติดที่ผู้ต้องหาถูกจับในท้องที่ สภ.แม่โจ้ ก่อนปี 2562 มานานแล้วซึ่งจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ทั้งนี้จากการตรวจสอบยาบ้าดังกล่าว พบว่ายาบ้าอยู่ในสภาพเก่า และตรวจสอบพบว่ารถกระบะดังกล่าวเคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจภาค 5 จับกุมก่อนปี’62 แล้ว อย่างไรก็ตาม ทาง พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 พล.ต.ต.ยุทธนา แก่นจันทร์ ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ ได้สั่งการให้ทางตำรวจชุดภาค 5 และชุดจังหวัดเชียงใหม่ ทำการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้กระจ่างและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
