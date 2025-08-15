เขมร พาสื่อตปท.สังเกตการณ์บ้านหนองจาน จี้รื้อรั้วหนาม กกล.บูรพา ยันอยู่ในเขตไทย
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม นายอุม เรียเตย ผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย พานักข่าวต่างประเทศไปยังพื้นที่จุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านตาพระยา และจุดผ่านแดนบ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว พร้อมกับกล่าวให้นักข่าวต่างประเทศฟังว่า ทหารไทยได้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ล้อมรั้วลวดหนามรุกลํ้าดินแดนกัมพูชา รวมทั้งกีดกั้นชาวบ้านเขมรไม่ให้เข้า-ออกจากหมู่บ้าน
อย่างไรก็ดี ทางด้าน กกล.บูรพายังคงยืนยันทีจะไม่รื้อถอนอย่างเด็ดขาด เพราะพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในอธิปไตยของไทย