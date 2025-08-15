แกนนำเกษตรกรเพชรบูรณ์ นัดชุมนุม แก้ข้าวโพดราคาตกต่ำ 18 ส.ค.นี้

แกนนำเกษตรกรเพชรบูรณ์ ปัดข่าวปิดถนน แต่ยันนัดเคลื่อนไหวจริง 18 ส.ค.นี้ ที่หน้าอำเภอถึงสามพัน ร้องแก้ราคาข้าวโพด
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ความคืบหน้ากรณีสถานการณ์ราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ำ โรงงานอาหารสัตว์จำกัดการรับซื้อ ส่งผลให้เกษตรกรชาวเพชรบูรณ์ได้รับผลกระทบหนัก กระทั่งมีกระแสข่าวลือแพร่สะพัดว่า เกษตรกรจะนัดชุมนุมปิดถนนสี่แยกราหุล อ.บึงสามพัน เพื่อเรียกร้องกดดันให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน
ล่าสุด นายผิน วังสำเภา ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ.เพชรบูรณ์ ปฏิเสธถึงกระแสข่าวการเคลื่อนไหวนัดชุมนุมปิดถนนสี่แยกราหุล โดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เพราะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้อื่น อีกด้วย
“แต่ทั้งนี้ผมยอมรับว่า เตรียมเคลื่อนไหวเรียกร้องรัฐบาลจริง เพียงแต่นัดเคลื่อนไหวชุมนุมในวันที่ 18 สิงหาคม นี้ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบึงสามพันเท่านั้น และจะยื่นหนังสือเรียกร้องไปถึงรัฐบาล เพื่อให้เร่งแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน รวมทั้งขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์มาพบปะเกษตรกรและรับทราบปัญหา รวมทั้งขอให้มารับหนังสือเรียกร้องของเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อผ่านไปถึงรัฐบาล” นายผินกล่าว
ตัวแทนเกษตรกรฯ กล่าวอีกว่า ไม่รู้ว่าใครเอาชื่อตนไปอ้าง กระทั่งนายอำเภอบึงสามพัน และ ผกก.สภ.บึงสามพัน ติดต่อสอบถามตนมา ซึ่งตนได้ชี้แจงกับนายอำเภอบึงสามพัน และ ผกก.สภ.บึงสามพันจนเข้าใจแล้ว ซึ่งกลุ่มเกษตรกรที่ตนเป็นตัวแทนไม่มีการชุมนุมปิดถนนแน่นอน แต่จะมีกลุ่มอื่นหรือไม่ตนตอบไม่ได้ โดยนายอำเภอบึงสามพัน ยังรับปากพร้อมอำนวยความสะดวก ให้แก่เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่จะไปชุมนุมด้วย
นายผินยังกล่าวถึงข้อเรียกร้องด้วยว่า ก่อนหน้านี้ตนเดินทางไปยื่นหนังสือที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ รวมทั้งผ่าน ส.ส.เพชรบูรณ์ รวม 3 ครั้ง แต่เรื่องยังเงียบโดยไม่มีอะไรคืบหน้า ในครั้งนี้จึงอยากเคลื่อนไหวชุมนุมเรียกร้องอีกครั้ง แต่ยืนยันว่าจะชุมนุมภายใต้กรอบกฎหมายเท่านั้น และไม่ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบตามไปด้วย
“ส่วนข้อเรียกร้องที่พวกเราต้องการ ได้แก่ 1. ให้รัฐบาลหยุดหรือยกเลิกการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากต่างประเทศ โดยเฉพาะข้าวโพดฯ จีเอ็มโอจากสหรัฐอเมริกา 2. ให้ประกันราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ความชื้น 30% ในราคา 7.50 บาทต่อกิโลกรัม 3. ให้เงินชดเชยแก่เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไม่เกิน 30 ไร่ต่อครอบครัว ส่วนจะชดเชยเท่าไหร่ให้รัฐบาลพิจารณา 4. เงินชดเชยให้ส่งถึงมือเกษตรกรโดยตรง” นายผินกล่าว