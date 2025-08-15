นายอำเภอร่อนพิบูลย์ ลุยตรวจพระ 2 วัดเมืองคอน พบสารเสพติด 7 รูป สั่งลาสิกขาทันที

นายอำเภอร่อนพิบูลย์ลุยตรวจพระ 2 วัด พบสารเสพติด 7 รูป สั่งลาสิกขาทันที
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม มีรายงานข่าวว่า นายเชิดพงษ์ ใจตรง นายอำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติการตรวจค้นและจับกุมผู้ค้า–ผู้เสพยาเสพติด ตามแผนสัปดาห์สีแดง จำนวน 2 จุด
โดย จุดแรก เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นภายในกุฏิพระสงฆ์และตรวจปัสสาวะพระจำนวน 5 รูป ที่วัดร่อนนา หมู่ 2 ตำบลร่อนพิบูลย์ ผลการตรวจพบพระ 1 รูปมีสารเสพติดในร่างกาย จึงดำเนินการให้ลาสิกขา
จุดที่สอง เวลาไล่เลี่ยกัน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในลักษณะเดียวกันที่วัดพิศาลนฤมิตร หมู่ 1 ตำบลร่อนพิบูลย์ ตรวจพระสงฆ์ 8 รูป พบพระ 6 รูปมีสารเสพติดในร่างกาย จึงดำเนินการให้ลาสิกขาทันที
นายเชิดพงษ์ย้ำว่า ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกวาดล้างยาเสพติดอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อำเภอร่อนพิบูลย์ เนื่องจากเป็นพื้นที่สีแดงน่าเป็นห่วง