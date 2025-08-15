ขยายผลจับ 2 ตำรวจเมืองปทุม ยศ ร.ต.ท.-ส.ต.อ. พัวพันแก๊งค้ายา เครือข่ายเบียร์ ยึดทรัพย์ 35 ล้าน
สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 19 ม.ค.68 ที่ผ่านมา ตำรวจ บก.ปส.2 และ บก.ขส. บช.ปส. ร่วมกันจับกุมเครือข่าย “ นายธีรยุทธ หรือ เบียร์ เผื่อนพงษ์” คือ นายกตกร และนางสาวสุพัตรา (กลุ่มพักยาเสพติด) หลังซุกซ่อนยาบ้า 3,000,000 เม็ด ภายในรถยนต์ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น MU-X สีขาว ทะเบียน ขจ 6798 อุดรธานี
จับได้ที่บ้าน หมู่ 9 ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม โดยลักลอบลำเลียงยาเสพติดมาจาก อ.ปากชม จ.เลย ยึดรถยนต์ไว้ตรวจสอบ 2 คัน ก่อนสืบสวนขยายผลและรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 5 หมายจับ
คือ 1. นายธีรยุทธ หรือ เบียร์ เผื่อนพงษ์ ผู้สั่งการ (ผู้ต้องหาตามหมายจับ) หลบหนี 2. นายวงศกร ผู้จัดหายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าประเทศไทย (ผู้ต้องหาตามหมายจับ) หลบหนี 3. นายปัญญา ตามหมายจับศาลอาญาที่ 110/2568 ลง 10 ก.พ. (จับกุมตัว) 4. น.ส.อัญมณี ตามหมายจับศาลอาญาที่ 111/2568 ลง 10 ก.พ.68 (จับกุมตัว) 5. นายภัทรพงศ์ ตามหมายจับศาลอาญาที่ 112/2568 ลง 10 ก.พ.68 (จับกุมตัว)
จากการสืบสวนยังพบว่า กลุ่มที่ทำหน้าที่ทางด้านการเงินของเครือข่ายดังกล่าวประกอบไปด้วยผู้ร่วมขบวนการอีกหลายราย โดยออกหมายจับและจับกุมตัวได้แล้ว 2 ราย นายกฤษดา และนายสุรศักดิ์ นอกจากนี้ยังพบว่า มีตำรวจนอกแถวเข้าไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายนี้ในการรับเงินยาเสพติด และถอนเงินยาเสพติดจากบัญชี นายกฤษดา
ต่อมา ชุดสืบสวนตำรวจ บก.ปส.2 สืบสวนสอบสวนขยายผลผลจนรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อขอศาลอาญาอนุมัติออกหมายจับตำรวจ ที่เกี่ยวข้อง 2 ราย ข้อหา “ร่วมกันฟอกเงินโดยโอน หรือ รับโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าก่อนขณะหรือหลังการกระทำความผิดมูลฐาน”
ล่าสุดวันนี้ 15 ส.ค.68 พล.ต.ท.สันติ ชัยนิรามัย ผบช.ปส. ประสานงานกับ พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.ภ.1 นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าควบคุมตัว ตำรวจ 2 นาย ตามหมายจับศาลอาญา คือ ร.ต.ท.วีรกานต์ รอง สว.(สส.) กก.สส.ภ.จว. ปทุมธานี และ ส.ต.อ.ยุรนันท์ ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี นอกจากนี้ ยังมีบุคคลที่ทำหน้าที่รับเงิน ถอนเงิน และโอนเงิน ค่ายาเสพติดของเครือข่ายนี้อีกหลายราย
ทั้งนี้ ยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายนี้ครั้งที่ 1 มูลค่า 11,420,000 บาท, ยึดทรัพย์ครั้งที่ 2 มูลค่า 23,789,000 บาท รวมมูลค่า 35,209,000 บาท