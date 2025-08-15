สลด อดีตนิติกรสภาผู้แทนราษฎร เสียชีวิตในบ้าน เพื่อนเห็นนอนอยู่บนพื้น แจ้งตร.มาดู
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 15 สิงหาคม 68 พนักงานสอบสวน สภ.รัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี ได้รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตถูกยิงเสียชีวิต ในซอยรัตนาธิเบศร์ 22 แยก 7 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จึงประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน แพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู เข้าร่วมตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้น พบศพนายสุธี อายุ 64 ปี อดีตนิติกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการคมนาคม สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นอนหงายเสียชีวิตอยู่บริเวณด้านหน้าประตูบ้าน มือขวามีอาวุธปืนลูกโม่ ขนาด .38 วางอยู่บนหน้าอก ที่ศีรษะมีแผลถูกยิงที่ขมับด้านขวา 1 นัด มีเลือดออกที่พื้นจำนวนมาก ใกล้กันพบเก้าอี้พลาสติกสีฟ้าล้มอยู่ ไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นเจ้าของบ้านและพักอาศัยอยู่เพียงลำพังคนเดียว
จากการสอบถามนายเอ (นามสมมุติ) อายุ 50 ปี เพื่อนบ้านผู้มาพบศพ กล่าวว่า ปกติตนไม่ค่อยได้มาหาผู้เสียชีวิต แต่จะเจอกันบ่อยที่ร้านขายของชำในซอยแล้วมักจะนั่งคุยกัน ตนพบผู้เสียชีวิตครั้งสุดท้ายเมื่อวานนี้ ซึ่งตนยังได้ทักเขาว่าดูเหมือนคนป่วย ซูบผอมลง ดวงตาก็อิดโรย เขาก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไร หลังจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับบ้านไป
จนกระทั่งวันนี้เมื่อช่วงบ่ายตนได้แวะไปที่ร้านขายของชำแล้วอาม่าร้านขายของชำได้ฝากกะหรี่ปั๊บให้ตนนำมาให้ผู้ตาย 1 ถุง และให้ตนอีก 1 ถุง ตนจึงขี่รถจักรยานยนต์เอากะหรี่ปั๊ปมาให้ผู้ตายที่บ้าน เมื่อมาถึงมองผ่านประตูรั้วบ้านเข้าไปเพื่อจะตะโกนเรียกผู้ตาย ก็เห็นเขานอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นไปแล้ว ด้วยความตกใจจึงได้เรียกเพื่อนบ้านอีก 2 คนมาช่วยดู จากนั้นโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจสอบ ตนไม่กล้าเข้าบ้านไปดูเพราะประตูรั้วปิดล็อคอยู่
ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบพบว่าอาวุธปืนเป็นปืนของผู้เสียชีวิตเอง แพทย์ชันสูตรเบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตมาประมาณ 3 ชั่วโมง เบื้องต้นสาเหตุน่าจะเครียดจากโรคประจำตัวจึงยิงตัวเอง จึงได้มอบศพให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อชันสูตรต่อไป
