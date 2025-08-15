สุดสลด รถบรรทุกเสียหลักข้ามเกาะกลางถนน ชนรถตู้รับส่งนักเรียน เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บอื้อ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 17.45 น. ของวันที่ 15 ส.ค.68 ได้รับแจ้งว่ามีเหตุรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ เสียหลักพุงข้ามเกาะกลางถนนมาชนกับรถตู้นักเรียน มีคนบาดเจ็บ และเสียชีวิตหลายราย เหตุเกิดที่ถนนสายศรีสะเกษ-อุทุมพรพิสัย ฝั่งขาออกจากตัวเมืองศรีสะเกษ ผู้สื่อข่าวจึงรีบไปที่เกิดเหตุ พอไปถึงพบรถบรรทุก 6 ล้อ คันก่อเหตุถูกดัดแปลงตรงกระบะทำเป็นคอกโครงเหล็ก ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน 82-2682 ศรีสะเกษ สภาพหน้ารถฝั่งขวาพังยับ ส่วนคนขับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่เร่งส่งโรงพยาบาลไปก่อนแล้ว
ห่างออกไปเล็กน้อย พบรถตู้รับส่งนักเรียน สีขาว ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นข 5713 ศรีสะเกษ สภาพรถฝั่งขาวพังเสียหาย กระจกแตกเสียหาย มีผู้บาดเจ็บประมาณ 11 ราย เสียชีวิตภายในรถอีก 2 ราย เป็นชาย 1 หญิง 1 ทราบชื่อต่อมาคือเป็นเด็กชาย อายุ 9 ปี และ เด็กหญิง อายุ 13 ปี ซึ่งผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต เจ้าหน้าที่หน่วยก็ภัยเร่งนำตัว และนำร่าง ส่งโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย อย่างเร่งด้วย
จากการสอบถามนายคำไพร (ของสงวนนามสกุล) อายุ 62 ปี ซึ่งเป็นคนขับรถตู้รับส่งนักเรียน เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่า ตนขับรถตู้รับนักเรียนมาจากตัวเมืองศรีสะเกษ เพื่อจะส่งนักเรียนที่อำเภอราษีไศล-อำเภอศิลาลาด ระหว่างทางตอนขับรถมาเรื่อยๆ บนถนนสายศรีสะเกษ-อุทุมพร มาตามปกติ อยู่ดีๆ ก็มีรถบรรทุกข้ามเลนมาชนรถตนดังตึ้งจนรถหมุน จังหวะนั้นตนพยายามบังคับรถไม่ให้เสียหลักพลิกคว่ำ ก่อนจะหันไปดูเด็กนักเรียน และก็พบว่ามีเด็กนักเรียนบาดเจ็บหลายราย และมีเสียชีวิตภายในรถ จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือดังกล่าว
ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้รถติดยาวเป็นกิโลเมตร เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่เกิดเหตุออกจากจุดที่เกิดเหตุก่อน เพื่อที่รถคันอื่นจะได้สัญจรไปมาได้ตามปกติ ก่อนจะได้ไปสอบสวนคนขับรถบรรทุก และผู้บาดเจ็บรายอื่น ถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป
