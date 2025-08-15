ตำรวจจับนายตั้ม ผู้จัดการคอนโด เจ้าตัวขอให้การในชั้นศาล ลั่นถ้าไม่ผิด จะแจ้งความกลับ
เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 15 สิงหาคม 2568 ชุดสืบสวนสอบสวน กองกำกับการสายตรวจ 191 ตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ได้เดินทางไปรับตัวนายตั้ม นิติคอนโด หรือนายธนาวิน อายุ 38 ปี ซึ่งเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน บุกรุกเคหะสถานของผู้อื่นในเวลากลางคืน โดยไม่มีเหตุอันควร และกระทำอนาจาร แก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปี โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ 191 ร่วมกับ ชุดสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ได้สนธิกำลังบุกเข้าจับกุมตามหมายจับ ศาลธัญบุรี ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2568
อ่านข่าว สาวลูกครึ่ง แจ้งความ ผู้จัดการคอนโดดัง บุกห้องกลางดึก อ้างขอชาร์จแบต ก่อนแก้ผ้าอาบน้ำ
ผู้สื่อข่าวได้ถาม นายธนาวิน ว่ามีอะไรอยากจะพูดกับผู้เสียหายไหม ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาบอกจะให้การแค่ในชั้นศาล ส่วนเรื่องที่ลูกบ้านได้แจ้งว่าก่อวีรกรรมหลายคดี นายตั้มบอกว่า หลายคดียังไง มีอะไรก็ไปคุยกันที่ชั้นศาล ซึ่งตนเองไม่มีการหลบหนีแต่อย่างใด ยังคงอยู่ที่ห้องในคอนโด เพื่อรอหมายเรียกจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อจะเข้ายืนยันความบริสุทธิ์ของตนเอง
นายตั้ม บอกว่า ส่วนเรื่องคดีความอื่นๆ ถ้าไม่ผิดก็จะแจ้งความกลับ ข้อหาแจ้งความเท็จเท่านั้น ผมไม่ได้หนีไปไหน ยังรอตำรวจที่คอนโด แต่วันนี้มันเป็นหมายจับตนก็ให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งข้อมูลทั้งหมดขอไปให้การในชั้นศาลอย่างเดียว
ทั้งนีั้ ทางด้านผู้เสียหายได้มอบอำนาจทนายความยืนหนังสือคัดค้านการประกันตัวผู้ก่อเหตุ
