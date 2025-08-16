คนร้ายกว่า10คน บุกโรงงานไฟฟ้าชีวมวล จ.นราธิวาส เข้าเผาแบ๊กโฮ-รถ6ล้อ ซ้ำได้ยินเสียงระเบิดสนั่น3ครั้ง

คนร้ายกว่า 10 คน บุกโรงงานไฟฟ้าชีวมวล จ.นราธิวาส เข้าเผาแบ๊กโฮ-รถ6ล้อ ซ้ำได้ยินเสียงระเบิดสนั่น3ครั้ง
เมื่อเวลา 23.30 น. ของคืนวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา ร.ต.ท.ธีมดี ศรีหล้าเดโช รองสารวัตรสอบสวน สภ.แว้ง จ.นราธิวาส รับแจ้งมีเหตุคนร้ายจำนวนกว่า 10 คน พร้อมอาวุธปืนครบมือ บุกเผารถแบ๊กโฮและรถยนต์กระบะ 6 ล้อ ซึ่งจอดอยู่ภายในโรงงานไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่หมู่ 9 ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส พร้อมมีเสียงระเบิดดังขึ้น 3 ครั้ง ก่อนที่คนร้ายจะหลบหนีไป จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ก่อนที่จะเดินทางไปที่เกิดเหตุกับ พ.ต.อ.เฮรามาน เจ๊ะดี ผกก สภ.แว้ง และกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารจำนวนหนึ่ง
เมื่อถึงที่เกิดเหตุพบว่า จุดเกิดเหตุอยู่ภายในโรงงานที่ก่อสร้างอยู่บนเนินสูงหลังสุด ห่างจากประตูทางเข้าประมาณ 300 เมตร ซึ่งมีควันไฟและเปลวไฟจำนวนหนึ่งลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า และทัศนวิสัยไม่เอื้ออำนวยในการเดินทางเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุ เกรงเจ้าหน้าที่จะได้รับอันตรายหากคนร้ายวางแผนลวงเพื่อดักทำร้าย จึงได้กันพื้นที่ไว้เพื่อขอสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบในช่วงสายของวันนี้
และจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้ภายในโรงงานดังกล่าวในเบื้องต้น พบว่า เพลิงกำลังลุกไหม้อยู่ 3 จุด คือ 1.กำลังลุกไหม้รถแบ๊กโฮ 2.กำลังลุกไหม้รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ และ 3.ด้านหลังของรถปราบดินหรือดันดินแบบล้อยาง
จากการประเมินในเบื้องต้น คาดว่ามีกลุ่มคนร้ายประมาณ 10 กว่าคน ลอบเข้ามาทางด้านหลังของโรงงานไฟฟ้า ซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำโก-ลก แล้วกระจายกำลังกันก่อเหตุด้วยการลอบวางเพลิง ส่วนเสียงดังคล้ายระเบิดเกิดขึ้น 3 ครั้ง ต้องรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบว่าคนร้ายลอบวางระเบิดจุดไหนบ้าง หรือเป็นเสียงมาจากถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงของรถแบ๊กโฮและรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ เกิดระเบิดขึ้นหลังเพลิงลุกไหม้หรือไม่อย่างไร
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคาดว่าเป็นฝีมือการกระทำของสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เลขาฯ ปชน. นำทีมส่ง แม้ว สุทัศน์ สมัครชิงเก้าอี้เชียงราย มั่นใจ คนพื้นที่ ทำงานกับพรรคมานาน
- อดีตนายก ทต.พรหมโลก ดับปริศนาริมถนน ข้างกายมีปืนตกอยู่ ญาติคาใจสาเหตุเสียชีวิต วอนตร.สอบละเอียด
- ตร.อุบลฯ ไล่ล่าสกัดยาบ้าทะลัก 7 แสนเม็ด พร้อมผู้ต้องหา 2 คน
- ครูสาวร่ำไห้ ถูกไล่ออกจากราชการ หลังทำตามคำสั่ง ผอ. เซ็นใช้งบอาหารกลางวัน ปรับปรุงห้องน้ำร.ร.