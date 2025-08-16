ไฟไหม้ร้านเหล้าดังย่านบางบัวทอง ลูกค้า-พนักงานวิ่งหนีตาย หนุ่มนักดนตรีเล่านาทีเพลิงลุก คาดไฟฟ้าลัดวงจร
เมื่อเวลา 23.30 น. วันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา พ.ต.ต.สุริยา ผลชู สว.สอบสวน สภ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่ร้านดังแห่งหนึ่ง ในโครงการสมบัติบุรี หมู่ 13 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จึงประสานรถดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร, เทศบาลเมืองพิมลราช, เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา, เทศบาลนครบางบัวทองบาง รวมทั้งหมด 4 คัน พร้อมประสานเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู รุดตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบเพลิงไหม้เป็นร้านอาหารแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นร้านอาหารชื่อดังย่านอำเภอบางบัวทอง เป็นอาคาร 2 ชั้น ไฟไหม้ที่บริเวณชั้น 2 เจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำประมาณ 10 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ เบื้องต้นไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ จากการตรวจสอบพบต้นเพลิงมาจากที่บริเวณหน้าเวที
นายโบ๊ต อายุ 36 ปี นักดนตรีร้าน กล่าวว่า ตอนเกิดเหตุกำลังเล่นดนตรีอยู่บนเวที สักพักมีเปลวเพลิงพวยพุ่งมาจากด้านหลัง ซึ่งอยู่บริเวณหน้าห้องน้ำชาย แต่ไม่ได้ยินเสียงอะไรผิดปกติเลย จากนั้นเปลวไฟก็ค่อยๆ ลุกลาม แต่ทางเจ้าของร้านได้พยายามเอาน้ำไปราดเพื่อควบคุมเปลวไฟ แต่ก็ไม่สามารถควบคุมเอาไว้ได้ ตอนนั้นรู้สึกตกใจมากคิดอย่างเดียวคือต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ก่อน เบื้องต้นพนักงานและลูกค้าหนีออกมาได้ทัน จึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ จะมีก็แต่ทรัพย์สินของมีค่าเช่นโทรศัพท์มือถือ เงินสด ที่อยู่ในร้านได้รับความเสียหาย
นายมนัส สำอางค์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ดูแลในส่วนของโครงการสมบัติบุรี กล่าวว่า ขณะที่กำลังขี่รถจักรยานยนต์ออกตรวจในโครงการสังเกตเห็นไฟกำลังลุกไหม้อยู่บนชั้น 2 ของตัวร้าน จึงรีบนำถังดับเพลิงขึ้นไปฉีดพบว่าไฟลุกไหม้บริเวณหลังเวที ซึ่งเป็นจุดวางเครื่องเสียงเบื้องต้นใช้ถังดับเพลิงจำนวน 2 ถัง แต่ไม่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ เพราะเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็ว โดยขณะเกิดเหตุมีลูกค้าอยู่ประมาณ 3 โต๊ะ แต่ก็สามารถหนีลงมาได้อย่างปลอดภัย
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องเอาไว้ก่อน ส่วนสาเหตุเพลิงไหม้คาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร โดยหลังจากนี้จะประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง
