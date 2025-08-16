หนุ่ม 26 ดับสลด ขี่ จยย.ชนท้ายพ่วงบรรทุกหิน รถพังยับ เลขไมล์ค้างที่ 140
เมื่อเวลา 05.30 น. วันที่ 16 สิงหาคม พ.ต.ต.ภราดา ตันติรุ่งอรุณ สารวัตรเวรสอบสวน สภ.สวนพริกไทย ได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถบรรทุกพ่วง 20 ล้อ มีผู้เสียชีวิต 1 ราย บนถนน 347 มุ่งหน้าแยกเทคโนปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมด้วยแพทย์นิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม อาสามูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตอยู่กลางถนนทราบชื่อ นายชัยพิสิทธิ์ แก้วประสิทธิ์ อายุ 26 ปี ชาวคลองตัน กรุงเทพฯ ห่างออกไป 150 เมตร พบรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ลีด สีขาว ไม่พบแผ่นป้ายทะเบียน สภาพรถแต่งเสียหายยับเยิน และยังพบหน้าปัดเรือนไมล์รถจักรยานยนต์ค้างอยู่ที่ 140
และห่างออกไป 50 เมตร พบรถพ่วง 20 ล้อ ยี่ห้อ Hino หมายเลขทะเบียน 89-8389 นครปฐม ลูกพ่วง 89-8390 นครปฐม สภาพท้ายถูกชน ป้ายทะเบียนได้รับความเสียหายเล็กน้อย ทราบชื่อคนขับรถพ่วง 20 ล้อ นายศักดิ์สิงห์ อายุ 48 ปี ไม่ได้รับบาดเจ็บ
จากการสอบถาม นายศักดิ์สิงห์ คนขับรถพ่วง กล่าวว่า ขับรถบรรทุกหินจากสระบุรีจะไปส่งที่แยกบางพลัดกรุงเทพฯ ขณะขับมาถึงที่เกิดเหตุ ได้ยินเสียงดังท้ายรถ ทำให้รถสะเทือนจึงจอดลงมาดูก็พบว่ามีรถจักรยานยนต์มาชนท้าย เศษจักรยานยนต์เกลื่อนเต็มถนน และพบคนขี่รถจักรยานยนต์นอนเสียชีวิต จึงแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ส่วนพริกไทย พร้อมแพทย์นิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ได้เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน สอบถามคนขับรถพ่วงถึงสาเหตุการชน และจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดใกล้เคียงที่เกิดเหตุ และให้อาสามูลนิธิร่วมกตัญญูนำร่างผู้เสียชีวิตส่งนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม และจะประสานญาติมารับศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดผลการประชุม RBC ทหารไทย-กัมพูชา ตั้งชุดประสานงาน ไทยยันไม่รื้อลวดหนาม ต.แหลมกลัด
- ทหารพรานรวบ 6 ชาวจีน แอบหนีเข้าประเทศ คุมสอบเข้มหวั่นเกี่ยวข้องขบวนการอาชญากรรมออนไลน์
- เลขาฯ ปชน. นำทีมส่ง แม้ว สุทัศน์ สมัครชิงเก้าอี้เชียงราย มั่นใจ คนพื้นที่ ทำงานกับพรรคมานาน
- อดีตนายก ทต.พรหมโลก ดับปริศนาริมถนน ข้างกายมีปืนตกอยู่ ญาติคาใจสาเหตุเสียชีวิต วอนตร.สอบละเอียด