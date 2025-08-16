ตร.-ปกครอง ลุยตรวจ 2 ร้านเหล้าดังพัทยา ป้องปรามการทำผิดกฎหมาย เจอนักเที่ยวฉี่ม่วงเกือบ10ราย
เมื่อเวลา 23.00 น. วันที่ 15 สิงหาคม นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี สั่งการให้ว่าที่ ร.ต.ชลธิศ เลยานนท์ ป้องกันจังหวัดชลบุรี นายณฐาภพ ยมจินดา ปลัดอำเภอบางละมุง พ.ต.ท.สุชาติ ดุสดี สวป.สภ.เมืองพัทยา นำกำลัง เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันจังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพัทยา สนธิกำลังออกตรวจสอบสถานบันเทิงในพื้นที่เมืองพัทยา เพื่อเป็นการป้องปราม สิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบ รวมไปถึงเป็นไปตามมาตรการ 5 ปลอด และมาตรการ NO Drugs No Dealers ของรองนายกรัฐมนตรี
โดยการสุ่มตรวจสถานบันเทิงย่านพัทยาใต้ ร้านแรก เป็นร้านดังแห่งหนึ่ง พบว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมกว่า 200 คน กำลังนั่งดื่มฟังเพลงกันอย่างเพลิดเพลิน เจ้าหน้าที่สั่งให้เปิดไฟปิดเพลง แล้วขอตรวจบัตรประจำตัวประชาชน และสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกาย พบผู้มีสารเสพติดเป็นนักท่องเที่ยวจำนวน 2 ราย
ในร้านที่ 2 จากการลงตรวจค้นในครั้งนี้พบผู้มีสารเสพติดในร่างกาย พบพนักงาน 5 รายมีเสพติดในร่างกาย ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะคุมตัวทั้งหมดส่งดำเนินคดี
นอกจากนี้ยังฝากประชาสัมพันธ์
1.ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการและผู้ประกอบการที่คล้ายสถานบริการยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ซึ่งมิได้ทำงานในสถานบริการนั้นเข้าไปในสถานบริการระหว่างเวลาทำการ
2. ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการและผู้ประกอบการที่คล้ายสถานบริการยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เข้าทำงานในสถานบริการ
3.ห้ามมิให้ผู้ใดนำอาวุธเข้าไปในสถานบริการ เว้นแต่ผู้นั้นเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในเครื่องแบบและนำเข้าไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
4.ห้ามมิให้ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ่นวาย หรือครองสติไม่ได้เข้าไปหรืออยู่ในสถานบริการระหว่างเวลาทำการ
5.จะไม่ปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการ และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ หากพบเจอผู้เสพเกินกว่า ร้อยละ 20 (20%) ของพนักงานและนักท่องเที่ยวในสถานที่ประกอบการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการจะต้องพิจารณาให้ร้าน หยุดปรับปรุงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน
6.หากพบเจอผู้เสพในสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับ สถานบริการเกินกว่า ร้อยละ 30 (30%) ของพนักงานและนักท่องเที่ยวในสถานบริการ จะต้องมีโทษปิดสถานบริการ 5 ปีสถานเดียว 7.เปิด-ปิด สถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด
