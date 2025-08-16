ภูมิภาค

ยอมสึกแล้ว เจ้าอาวาสฉันบวบ วัดดังเชียงราย รับเป็นคนในคลิปจริง ขอลาสิกขารักษาธรรมวินัย

ยอมสึกแล้ว เจ้าอาวาสฉันบวบ วัดดังเชียงราย รับเป็นคนในคลิปจริง ขอลาสิกขารักษาธรรมวินัย

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 16 สิงหาคม ที่วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อดีตเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่ง อายุ 72 ปี ในพื้นที่ตำบลแม่ข้าวต้ม ยอมลาสิกขาแล้ว หลังคลิปพฤติกรรมไม่เหมาะสม เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีคณะสงฆ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย ร่วมสังเกตการณ์การลาสิกขา

โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา นายโสไกร ใจหมั้น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเมื่อวันที่ 15 ส.ค.มีการประชุมพิจารณาพฤติกรรมพระสงฆ์ โดยมี พระครูสิริธรรมนิวิฐ เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการสงฆ์ 7 รูป สอบสวนกรณีดังกล่าว

เจ้าอาวาสผู้ถูกกล่าวหายอมรับว่าเป็นบุคคลในคลิปจริง และแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาสิกขา เพื่อรักษาพระธรรมวินัยให้คงอยู่ หลังพิธีลาสิกขาเสร็จสิ้น อดีตพระรูปดังกล่าวได้เดินทางกลับทันทีโดยไม่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแต่อย่างใด

ADVERTISMENT

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง