เมียวดีขาดน้ำมันหนัก รถพม่าแห่เติมแม่สอด เหตุสภาทหารเมียนมา งัดมาตรการสกัดสินค้าไทย

รถเมียนมาแห่เติมน้ำมันในแม่สอด หลังเมียวดีขาดแคลนน้ำมันอย่างหนัก จนปั้มน้ำมันต้องปิด จากมาตรการเมียนมาสกัดสินค้าไทย
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม รถยนต์โดยสาร และรถยนต์ส่วนตัว และรถบรรทุกสินค้า จากเมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ตรงข้าม อ.แม่สอด จังหวัดตาก ได้เดินทางไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปั้มจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในอำเภอแม่สอด เช่น ที่ปั้มปตท. มีรถยนต์ชาวเมียนมาจำนวนมากต้องไปต่อคิวเพื่อเติมน้ำมัน ซึ่งไม่ต่างไปจากบรรยากาศช่วงหนึ่งที่ทางรัฐบาลไทยใช้มาตรการ 3 ตัด โดยมีมาตรการห้ามส่งน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปในฝั่งเมียนมาเพื่อปราบปรามกลุ่มคอลเซ็นเตอร์ ในพื้นที่เมียวดี ทำให้ชาวเมียนมาเดือดร้อนต้องนำรถยนต์ไปเติมน้ำมันใน อ.แม่สอดกันอย่างล้นหลาม
ขณะที่การขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงครั้งนี้ มาจากมาตรการของสภาบริหารทหารเมียนมา ที่ไม่ยอมให้ผู้ประกอบการชาวเมียนมานำสินค้าไทยเข้าประเทศ โดยอ้างเอกสารการขออนุญาตประกอบการสินค้าส่งออก และนำเข้าไปประเทศเมียนมา ทำให้นักธุรกิจเมียนมาที่นำเข้า และส่งออกสินค้าจากประเทศไทยไม่สามารถดำเนินการทางธุรกิจได้อย่างสะดวก และถูกจับกุมไปนับกว่า 100 ราย มาตรการดังกล่าว ยังส่งผลกระทบต่อรถยนต์บรรทุกสินค้าไทย ที่ไปส่งสินค้าชายแดน จ.ตาก ต้องจอดรถรอเพื่อส่งสินค้าไปยังฝั่งประเทศเมียนมา
ล่าสุด นอกจากรถยนต์บรรทุกสินค้าติดอยู่บริเวณสะพานมิตรภาพไทย เมียนมาแห่งที่ 2 บ้านวังตะเคียนใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าสายลวดแล้ว พื้นที่ฟรีโซน สำหรับพักรอสินค้า ยังเต็มไปด้วยสินค้าที่จะส่งไปยังเมียนมา