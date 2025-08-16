อดีตนายก ทต.พรหมโลก ดับปริศนาริมถนน ข้างกายมีปืนตกอยู่ ญาติคาใจสาเหตุเสียชีวิต วอนตร.สอบละเอียด

อดีตนายก ทต.พรหมโลก ดับปริศนาริมถนน ข้างกายมีปืนตกอยู่ หลังโพสต์เครียดโรคร้าย ญาติคาใจสาเหตุเสียชีวิต วอนตร.หาสาเหตุ
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงาน เวลา 06.15 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตบริเวณริมถนน หน้า ตรอ.ห้วยทรายขาว หมู่ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จึงรุดเข้าตรวจสอบพร้อมทีมสอบสวน พิสูจน์หลักฐาน อาสาสมัครมูลนิธิประชาร่วมใจ และแพทย์เวร
ที่เกิดเหตุพบศพ นายรังสิต เฉลิมวรรณ อายุ 53 ปี อดีตนายกเทศมนตรีตำบลพรหมโลก ชาวตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี นอนเสียชีวิตอยู่ริมถนน โดยมีบาดแผลคล้ายถูกยิงบริเวณหน้าอกด้านซ้าย และพบอาวุธปืนตกอยู่ใกล้ร่างผู้เสียชีวิต เบื้องต้นไม่พบร่องรอยการต่อสู้ในที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ได้ประสานชุดพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าตรวจสอบ เก็บพยานหลักฐาน และทำแผนที่ที่เกิดเหตุ ขณะที่สาเหตุการเสียชีวิตยังอยู่ระหว่างการสอบสวน ว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือมีเบื้องหลังเกี่ยวพันกับเหตุอาชญากรรมครั้งนี้หรือไม่
อย่างไรก็ตาม ญาติสนิทรายหนึ่ง ระบุว่า ตนไม่เชื่อว่าผู้เสียชีวิตจะเครียดเพราะเป็นโรคร้ายตามที่เห็นในโพสต์ facebook ตลอดเวลาที่ผ่านมาผู้เสียชีวิตจะให้การช่วยเหลือชาวบ้านมาตลอด ตนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมจะต้องไปยิงตัวตายหน้าบ้านคนอื่น
แต่ตนเชื่อว่าผู้เสียชีวิตต้องมีการนัดหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งและนัดพบกันหน้าร้านน้ำชา อาจจะตั้งใจออกไปไหนด้วยกันแล้วค่อยกลับมาตอนช่วงตี 5 ร้านน้ำชาเปิดพอดี หรืออาจจะเจรจาไม่ลงตัวจึงถูกทำร้ายเสียชีวิตเสียก่อน
ที่ผ่านมาผู้เสียชีวิตไม่เคยพูดเรื่องอะไร แต่ตนมั่นใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นผู้เสียชีวิต ต้องถูกทำร้ายจากบุคคลดังกล่าวอาจจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัวบางอย่างที่เจรจาไม่ลงตัว แต่ไม่ใช่เป็นเรื่องธุรกิจสีเทาอย่างแน่นอน เพราะผู้เสียชีวิตไม่ชอบทำเรื่องอะไรที่ผิดกฎหมาย และตนก็ยังมั่นใจว่าไม่น่าจะใช่เรื่องการเมืองเพราะผู้เสียชีวิตไม่ได้ชนะการเลือกตั้ง
ตนจึงเรียกร้องให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงเชื่อมั่นว่ามีคนรู้อย่างแน่นอน ร้านน้ำชาแห่งนี้มีคนใหญ่คนโตมีทั้งคนดีและคนไม่ดีมานั่งกินน้ำชาอยู่ตนเชื่อมั่นว่าผู้ที่ทำร้ายน่าจะเป็นกลุ่มคนที่มานั่งกินน้ำชาด้วยกันอย่างแน่นอน
พ.ต.อ.วีระศักดิ์ ศรีทอง ผกก.สภ.พรหมคีรี เปิดเผยว่าจะให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียชีวิตอย่างแน่นอนส่วนผลการสอบสวนต้องใช้เวลาสักหน่อยต้องตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดเชื่อว่ามีอย่างแน่นอนและขณะนี้พบหลักฐานบางอย่างขอเวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกสักระยะ มั่นใจว่าสามารถจับคนผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้ เบื้องต้นยังไม่ตัดประเด็นใดออกแต่ขอเวลาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง