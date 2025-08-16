ตร.อุบลฯ ไล่ล่าสกัดยาบ้าทะลัก 7 แสนเม็ด พร้อมผู้ต้องหา 2 คน
เมื่อเวลา 00.30 น.วันที่ 16 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามนโยบายของรัฐบาล “No Drug No Dealers ผนึกกำลังชุมชนปลอดยาเสพติด” ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีโดย พล.ต.ต.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ ผบก. ภ.จว.อุบลราชธานี สั่งการให้ พ.ต.อ.สานิตย์ ไชยสถิตย์ รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร ช่วยราชการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย พ.ต.อ.ชาญชัย อินนรา ผกก.สืบสวน ภ.จว.อุบลราชธานี พ.ต.ท.บวรศักดิ์ คำรังษีรองผกก.สส.ภ.จว.อุบลราชธานี นำเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดการข่าวยาเสพติดเชิงลึก ชุดที่ 2 ภ.จว.อุบลราชธานี (สกัดกั้นชายแดน) ชุดปราบปรามยาเสพติด กก.สส.ภ.จว.อบ. จับกุม นายชัยวัฒน์หรือโต้ง อายุ 30 ปี และนายณัฏฐชัยหรือเบียร์ อายุ 33 ปี 2 ผู้ต้องหา พร้อมของกลาง ยาบ้า 376 มัด จำนวน 752,000 เม็ด รถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ MG สีดำ หมายเลขทะเบียน กษ- 8785 อุบลราชธานี และโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่องที่บริเวณถนนบ้านอูบมุง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ต่อเนื่อง บริเวณถนน 2050 บ้านตาดโตนคุ้มพรสวรรค์ หมู่ที่7 ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
แจ้งข้อหาจำหน่ายโดยมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน)โดยมีไว้เพื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและเป็นการทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดการข่าวยาเสพติดเชิงลึกชายแดน กก.สส.ภ.จว.อบ. ได้ทำการสืบสวนทราบว่ามีกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดนไทย-ลาว เข้ามาที่บริเวณ บ้านอูบมุง หมู่ที่5 ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี เข้าสู่พื้นที่ตอนใน พ.ต.อ.สานิตย์ ไชยสถิตย์ รอง ผบก.ภ.จว.ยโสธร ช่วยราชการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย พ.ต.อ.ชาญชัย อินนรา ผกก.สืบสวนภ.จว.อุบลราชธานี จึงได้นำกำลังเข้าทำการดักซุ่ม ต่อมาพบรถยนต์ ยี่ห้อ MG สีดำ ทะเบียน กษ – 8785 อุบลราชธานี ขับขี่เข้ามามีพฤติกรรมน่าสงสัย เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเรียกตรวจค้น แต่ผู้ต้องหาพยายามขับขี่รถยนต์ดังกล่าวหลบหนีพร้อมกับโยนกระสอบบรจุยาบ้าของกลางทิ้งระหว่างทางเพื่อให้พ้นจากการจับกุม เจ้าหน้าที่ขับรถไล่ติดตามพร้อมวิทยุสกัดตามเส้นทางที่หลบหนี ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม สามารถสกัดจับรถยนต์คันดังกล่าวได้พร้อมผู้ต้องหา 2 คน พร้อมกับยาบ้า 752,000 เม็ด
จาการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเดินทางมาจาก อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เพื่อมารับยาบ้าจากเครือข่ายยาบ้าข้ามชาติที่บริเวณ บ้านอูบมุง หมู่ที่5 อ.เขมราฐ เพื่อนำไปส่งต่อให้เครือข่ายที่ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ได้รับค่าจ้างคนละ 35,000 บาท เคยทำมาแล้ว 1 ครั้ง เจ้าหน้าที่นำผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เขมราฐ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป