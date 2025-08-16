ทหารพรานรวบ 6 ชาวจีน แอบหนีเข้าประเทศ คุมสอบเข้มหวั่นเกี่ยวข้องขบวนการอาชญากรรมออนไลน์

ทหารพรานรวบ 6 ชาวจีน แอบหนีเข้าประเทศ พบคนไทยแอบพาเข้ามา คุมสอบเข้มหวั่นเกี่ยวข้องขบวนการอาชญากรรมออนไลน์
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 15 ส.ค.68 ที่ผ่านมา กองทัพเรือ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี สั่งการเจ้าหน้าที่ทหารพราน ร้อย ทพ.นย.543 (ฐานคลองโป่ง) ออกตรวจลาดตระเวนเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศ และป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
จากการลาดตระเวนพบกลุ่มบุคคลชาวจีน จำนวน 6 ราย ลักลอบเข้าเมืองมาทางช่องทางชายแดนบริเวณบ้านมะรุม หมู่ 6 ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี โดยมีชาวไทย 1 ราย ทำหน้าที่พาเข้ามา จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ประจำจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดและเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตรวจคนเข้าเมือง จ.จันทบุรี ร่วมตรวจสอบ
เบื้องต้นพบว่าชาวทั้ง 6 ราย ไม่มีหนังสือเดินทางมาแสดง มีเพียง 3 ราย ที่มีภาพถ่ายหนังสือเดินทางในโทรศัพท์มือถือ เมื่อตรวจสอบข้อมูลในระบบ BIO พบว่า 2 ราย เคยเดินทางออกจากประเทศไทยแล้ว ส่วนอีก 1 ราย เคยเดินทางเข้ามาเมื่อปี 2023 แต่ไม่ปรากฏบันทึกการเดินทางออกจากประเทศ
สำหรับคนไทยที่เป็นผู้นำชาวจีนทั้ง 6 รายเข้ามายังประเทศ ทราบชื่อภายหลังคือ นายธีระศักดิ์ อายุ 37 ปี เป็นชาว จ.จันทบุรี
เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวทั้ง 7 รายไปทำบันทึกการจับกุมและตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไป ทั้งนี้หน่วยงานความมั่นคง มีความกังวลว่าอาจเกี่ยวข้องกับขบวนการอาชญากรรมออนไลน์ ซึ่งเป็นภัยต่อคนไทยและกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ