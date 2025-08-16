หนุ่ม15และ17 ขี่จยย.จากกำแพงเพชร-บุรีรัมย์ เกือบ 500 กม. ไปหาสาว สุดท้ายผิดหวัง พ่อถาม ‘ไปได้ไง’

หนุ่ม 15 และ 17 ขี่ จยย.จากกำแพงเพชร-บุรีรัมย์ เกือบ 500 กม. ไปหาสาว สุดท้ายผิดหวัง พ่อถาม ‘ไปได้ไง’
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ตำรวจ สภ.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ รับแจ้งจากชาวบ้านในเขต อ.นางรอง ว่ามีชายต้องสงสัย 2 คน เกรงว่าจะเป็นชาวกัมพูชา ตามที่ผู้นำแจ้งไว้ก่อนหน้านี้ถ้าพบบุคคลแปลกหน้าต้องสงสัยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
หน่วยกู้ภัยสยามรวมใจปู่อินทร์ พร้อมตำรวจได้ออกติดตามตามที่ได้รับแจ้ง พบชาย 2 คนขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า เวฟ สีน้ำเงิน จากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบชื่อ นายสุเทพ (สงวนนามสกุล) อายุ 15 ปี และนายณัฐพงษ์ อายุ 17 ปี เป็นชาว ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
ทั้งสองบอกว่าขี่รถมาจากบ้านที่กำแพงเพชร ออกมาตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม ตั้งใจจะมาหา หญิงสาวคนหนึ่งอยู่ที่ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เพราะนัดกันไว้แล้ว ระยะทางจากที่วัดมา 459 กม. แต่เมื่อมาถึงที่ อ.นางรอง ก่อนจะถึงเป้าหมายคือที่ อ.ประโคนชัย อีก 28 กม. เกิดหลงทางทำให้น้ำมันหมด ประกอบกับหญิงสาวที่นัดไว้จากที่วิดีโอคอลมาด้วยกันตลอดทางกลับติดต่อไม่ได้
เมื่อเจ้าหน้าที่สอบถามว่าเอาเงินมาเท่าไหร่ในการเดินทาง ทั้งสองหนุ่มตอบว่ามีเงินมา 1,000 บาท ระหว่างทางเติมน้ำมันด้วย กินไปด้วย จนกระทั่งเงินหมด น้ำมันหมด จึงไปต่อไม่ได้ จนมีชาวบ้านพบเห็นดังกล่าว
จากนั้นหน่วยกู้ภัยได้โทรศัพท์ไปหาผู้ปกครองของวัยรุ่นทั้งสอง บอกว่าลูกชายมาหลงทางที่ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ปลายสายคือพ่อของนายสุเทพ อายุ 15 ปี ตอบมาว่า ”ไปได้ไง” เพราะไม่ได้บอกพ่อ
โดยหลังจากตำรวจได้ให้กินข้าวแล้วให้นอนพักผ่อนที่โรงพัก 1 คืน โดยวันนี้มีชาวบ้าน ตำรวจและหน่วยกู้ภัย มอบเงินให้เดินทางกลับบ้านจำนวนเงิน 2,000 บาท