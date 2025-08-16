ฝนถล่มเชียงราย น้ำทะลักท่วมหลายชุมชน ทางการเร่งเข้าช่วย-เตือนปชช.พื้นที่เสี่ยง
เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 16 สิงหาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย หลังฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งคืน โดยเฉพาะบริเวณต้นน้ำบ้านโจตาดา ประเทศเมียนมา ห่างจากชายแดนราว 30 กิโลเมตร ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายสูงปริ่มตลิ่ง และมีน้ำทะลักเข้าตามช่องอาคารหลายจุด
ทหารช่างร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงพางคำ และเทศบาลตำบลแม่สาย เร่งอุดรอยรั่ว ป้องกันน้ำทะลัก โดยพบจุดวิกฤต 10 จุด แบ่งเป็นตึกบ้านเรือนพื้นระเบิด 4 หลัง และผนังบ้านติดน้ำระเบิด 6 หลัง น้ำได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่ใต้สะพานมิตรภาพแห่งที่ 1 ชุมชนเกาะทรายและชุมชนไม้ลุงขน ปริมาณยังไม่มากนัก แต่ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมพร้อมอพยพหากมีมวลน้ำเพิ่มขึ้น
ขณะเดียวกัน ที่อำเภอแม่จัน น้ำป่าได้เอ่อท่วมถนนพหลโยธิน 2 จุด ได้แก่ บ้านร้องผักหนาม-สถานีวิทยุ 914-บ้านปงอ้อ ตำบลแม่จัน และบริเวณลำน้ำแม่ไร่ แยกไฟแดงดอยตุง ทำให้น้ำไหลเข้าท่วมผิวการจราจรและบ้านเรือนบางส่วนในหมู่ 7 และหมู่ 9 ตำบลแม่ไร่
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ได้สั่งการทุกหน่วยงานในพื้นที่เตรียมความพร้อมกำลังพล เครื่องมือ เครื่องจักร และยุทโธปกรณ์ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อได้รับการร้องขอ
ขณะที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย รายงานว่า จากอิทธิพลของฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ 16 สิงหาคม 2568 ได้เกิดฝนตกระดับปานกลางถึงหนักในหลายพื้นที่ ส่งผลให้เกิดน้ำหลากและน้ำท่วมผิวทางจราจรบางจุดในอำเภอแม่จัน แม่สาย รวมถึงมีฝนกระจายในอำเภอแม่สรวย แม่ฟ้าหลวง เวียงป่าเป้า พญาเม็งราย เมืองเชียงราย เชียงแสน และเทิง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งเข้าสนับสนุนการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
ในวันที่ 16 สิงหาคม 2568 เวลา 10.00 น. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายแจ้งว่า ในพื้นที่อำเภอแม่จันเกิดน้ำท่วมผิวทางถนนพหลโยธินจำนวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณบ้านร้องผักหนาม-สถานีวิทยุ 914-บ้านปงอ้อ ตำบลแม่จัน และบริเวณลำน้ำแม่ไร่ (ไฟแดงแยกดอยตุง) พื้นที่หมู่ 7 และ 9 ตำบลแม่ไร่ ซึ่งขณะนี้ระดับน้ำลดลงและสามารถสัญจรได้ตามปกติ
ส่วนในพื้นที่อำเภอแม่สายเกิดน้ำท่วมผิวจราจรถนนพหลโยธินและพื้นที่ชุมชนหมู่ 8 ตำบลโป่งงาม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงามร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแม่สายได้เร่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและกำจัดวัชพืชกีดขวางทางน้ำ โดยระดับน้ำได้ลดลงใกล้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ขณะที่ระดับน้ำแม่น้ำสายที่สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 วัดได้ 397.62 เซนติเมตร เริ่มล้นตลิ่ง หน่วยงานพื้นที่จึงได้จัดกำลังเข้าติดตามสถานการณ์ พร้อมแจ้งเตือนประชาชนตลอดทั้งวัน
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกล ยุทโธปกรณ์ และกำลังพล เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมงหากมีการร้องขอ โดยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานให้ทราบอย่างต่อเนื่อง
ก่อนที่จะโพสต์รายงานเพิ่มเติมว่า
น้ำเอ่อล้น! เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนห้วยเวียงหวาย ต.แม่จัน อ.แม่จัน
เมื่อเวลา 11.02 น. วันที่ 16 ส.ค.68 บ้านเรือนประชาชนใกล้เคียงแม่น้ำ ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักตอนช่วงเช้า มีน้ำท่วมเข้าพื้นที่บ้านเรือน ที่บ้านห้วยเวียงหวาย ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ขอบคุณภาพข่าว-มูลนิธิแสงธรรมสาธารณกุศลเชียงรายจุดอำเภอแม่จัน