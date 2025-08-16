ภูมิภาค

สลด พลายขุนศึก ช้างป่าเขาใหญ่ นอนตาย ข้างไร่ของชาวบ้าน จนท.คาดถูกไฟฟ้าชอร์ต

สลด พลายขุนศึก ช้างป่าเขาใหญ่ นอนตาย ข้างไร่ของชาวบ้าน จนท.คาดถูกไฟฟ้าชอร์ต

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 16 สิงหาคม นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน บ้านเหวปลากั้ง หมู่ที่ 10 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ว่าพบช้างป่านอนเสียชีวิต บริเวณเส้นทางสัญจรเข้าพื้นที่ไร่ของบ้านของตนเอง หลังจากได้รับแจ้ง จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่เขตการจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่ 1 เข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว และประสาน ร.ต.อ.สิทธิพล ซายเขว้า รอง สว.(สอบสวน) สภ.หมูสี ร่วมออกตรวจสอบ

จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า เป็นช้างป่าเพศผู้ รหัสประจำตัว KY-Z1-KY01-008 (ชื่อ “พลายขุนศึก” หรือนามเรียก “งาปลี”) ลักษณะการตายพบสายไฟฟ้าติดอยู่ที่ปลายงวงและบริเวณปาก

สันนิษฐานเบื้องต้นว่า ช้างป่าตัวดังกล่าวออกหากินในช่วงเวลากลางคืน และได้ใช้งวงดึงสายไฟฟ้า จึงถูกกระแสไฟฟ้าชอร์ต เป็นเหตุให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ประสานงานไปยังสัตวแพทย์ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) เพื่อเข้าดำเนินการตรวจสอบและชันสูตร

ADVERTISMENT

โดยพลายขุนศึกเล็กเป็นช้างคู่หูกับพลายด้วน ส.ป.ก. ที่อยู่เฝ้าพื้นที่ เมื่อครั้งมีเหตุข้อพิพาทการรุกพื้นที่ป่าเขาใหญ่ คาดว่าในช่วงเช้ามืด หลังพลายขุนศึกเล็กออกหากินนอกแนวเขต กำลังเดินกลับเข้าเขตอุทยานฯ ประมาณ 30 เมตร คาดสายไฟฟ้าที่ชาวบ้านโยงข้ามซอยอาจจะหย่อนลงมา ช้างป่าคงจะใช้งวงดึงออก จนปลอดหุ้มสายไฟขาดชอร์ตคาปลายงวงล้มลงเสียชีวิต

ด้านนายชัยยากล่าวว่า ถือเป็นอุบัติเหตุและไม่ได้โทษใคร โดยมี พระอธิการกัมปนาถ เจ้าอาวาสวัดหมูมี ทำพิธีสวด ทำพิธีทางศาสนา ก่อนนำไปฝังกลบในเขตอุทยานฯเขาใหญ่ต่อไป