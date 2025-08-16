สลด พลายขุนศึก ช้างป่าเขาใหญ่ นอนตาย ข้างไร่ของชาวบ้าน จนท.คาดถูกไฟฟ้าชอร์ต
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 16 สิงหาคม นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน บ้านเหวปลากั้ง หมู่ที่ 10 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ว่าพบช้างป่านอนเสียชีวิต บริเวณเส้นทางสัญจรเข้าพื้นที่ไร่ของบ้านของตนเอง หลังจากได้รับแจ้ง จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่เขตการจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่ 1 เข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว และประสาน ร.ต.อ.สิทธิพล ซายเขว้า รอง สว.(สอบสวน) สภ.หมูสี ร่วมออกตรวจสอบ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า เป็นช้างป่าเพศผู้ รหัสประจำตัว KY-Z1-KY01-008 (ชื่อ “พลายขุนศึก” หรือนามเรียก “งาปลี”) ลักษณะการตายพบสายไฟฟ้าติดอยู่ที่ปลายงวงและบริเวณปาก
สันนิษฐานเบื้องต้นว่า ช้างป่าตัวดังกล่าวออกหากินในช่วงเวลากลางคืน และได้ใช้งวงดึงสายไฟฟ้า จึงถูกกระแสไฟฟ้าชอร์ต เป็นเหตุให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ประสานงานไปยังสัตวแพทย์ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) เพื่อเข้าดำเนินการตรวจสอบและชันสูตร
โดยพลายขุนศึกเล็กเป็นช้างคู่หูกับพลายด้วน ส.ป.ก. ที่อยู่เฝ้าพื้นที่ เมื่อครั้งมีเหตุข้อพิพาทการรุกพื้นที่ป่าเขาใหญ่ คาดว่าในช่วงเช้ามืด หลังพลายขุนศึกเล็กออกหากินนอกแนวเขต กำลังเดินกลับเข้าเขตอุทยานฯ ประมาณ 30 เมตร คาดสายไฟฟ้าที่ชาวบ้านโยงข้ามซอยอาจจะหย่อนลงมา ช้างป่าคงจะใช้งวงดึงออก จนปลอดหุ้มสายไฟขาดชอร์ตคาปลายงวงล้มลงเสียชีวิต
ด้านนายชัยยากล่าวว่า ถือเป็นอุบัติเหตุและไม่ได้โทษใคร โดยมี พระอธิการกัมปนาถ เจ้าอาวาสวัดหมูมี ทำพิธีสวด ทำพิธีทางศาสนา ก่อนนำไปฝังกลบในเขตอุทยานฯเขาใหญ่ต่อไป