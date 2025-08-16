โรงแรมลพบุรี ปัดข่าวลือ ‘วัดพระบาทน้ำพุ’ ซื้อกิจการ แจงแค่วัดมาเช่าใช้ห้องประชุม

เจ้าของโรงแรมลพบุรี ที่ตกเป็นข่าวปฏิเสธ ว่า วัดพระบาทน้ำพุไม่ได้มาซื้อตามที่เป็นข่าว
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศภายในวัดพระบาทน้ำพุเป็นไปอย่างเงียบเหงา มีผู้มาบริจาค 1 ราย ด้านเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ไม่เห็นปรากฎตัวมาหลายวันแล้ว แต่ท่านได้บอกกับลูกศิษย์ไว้ว่าในวันพรุ่งนี้จะกลับมาชี้แจงทุกเรื่องที่สื่ออยากรู้
สำหรับกระแสข่าวที่ออกมาบอกว่า วัดพระบาทน้ำพุได้ซื้อโรงแรมลพบุรีอินน์ ผู้สื่อข่าวได้ไปสอบถาม นายยงยุทธกิจ วัฒนานุสนธ์ ประธานโรงแรมลพบุรีอินน์กรุ๊ป ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี เจ้าตำรับผู้จัดโต๊ะจีนลิงที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดลพบุรีมาช้านาน บอกว่า “ตามที่ปรากฏข่าวว่า วัดพระบาทน้ำพุได้ซื้อโรงแรมลพบุรีอินน์นั้น ไม่เป็นความจริง แต่ยอมรับว่า ทางวัดพระบาทน้ำพุได้เคยมาเช่าใช้บริการกับทางโรงแรมจริง โดยได้มาใช้บริการเช่าห้องประชุมกับทางโรงแรมในราคาถูก เท่านั้น”
ดังนั้น โรงแรมลพบุรีอินน์ ขอเรียนชี้แจงว่า ทางโรงแรมไม่ได้มีนโยบาย ที่จะขายหรือมีผู้ใดมาซื้อโรงแรมลพบุรีอินน์แต่อย่างใด ปัจจุบันนี้ทางโรงแรมลพบุรีอินน์ ก็ยังดำเนินการเปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปตามปกติ ฉะนั้นทางโรงแรมลพบุรีอินน์ กรรมการจึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางวัดพระบาทน้ำพุ ตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใด