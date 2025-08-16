กวาดล้างยาเสพติดที่ จ.เลย จับผู้ค้า 201 ราย ยึดยาบ้า 92,187 เม็ด ยาไอซ์กว่าครึ่งตัน
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน การแถลงข่าวผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด จับกุมผู้ค้า/ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด “No Drugs No Dealers” ผนึกกำลังชุมชมปลอดยาเสพติด ห้วงสัปดาห์สีแดง ระหว่างวันที่ 8 – 15 สิงหาคม 68 โดยมีหน่วยงานความมั่นคง ทั้งทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว
นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เผยว่า ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการยาเสพติด “No Drugs No Dealers” ผนึกกำลังชุมชนปลอดยาเสพติด โดยรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้มีข้อสั่งการให้ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น จับกุมผู้ค้า/ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด (สัปดาห์สีแดง) ระหว่างวันที่ 8 – 15 สิงหาคม
จากการปฏิบัติงานหน่วยกำลังในพื้นที่ ในการปิดล้อมตรวจค้น จับกุมผู้ค้า/ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดตามเป้าหมาย อย่างเข้มงวด และประสานการปฏิบัติงานกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สถานพยาบาล และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดตามเป้าหมาย เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟู ตามขั้นตอนของกฎหมาย รวมทั้งการมอบหมายคณะทำงานป้อมยามประจำหมู่บ้าน สอดส่องดูแลและติดตามพฤติกรรมในชุมน
จากปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น จับกุมผู้ค้า/ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด “No Drugs No Dealers” ผนึกกำลังชุมชมชนปลอดยาเสพติด ห้วงสัปดาห์สีแดง ระหว่างวันที่ 8- 15 สิงหาคม 68 สามารถจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดได้ จำนวน 201 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.10 ของจำนวนผู้ค้ายาเสพติดทั้งหมด ยึดของกลางยาบ้า จำนวน 92,187๙ เม็ด ยาไอซ์ จำนวน 501.65 กิโลกรัม และนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดตามเป้าหมาย เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟู จำนวน 862 คน คิดเป็นร้อยละ 52.18 ของผู้เศษผู้ติดยาเสพคิด ทั้งหมด
ทั้งนี้ การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติด “No Drugs No Dealers” ผนึกกำลังชุมชมชนปลอดยาเสพติด ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง จนกว่า ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และผู้ค้ายาเสพติดจะหมดไปจากหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้หมู่บ้าน/ ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดเป็น หมู่บ้านปลอดยาเสพติด ไม่มีทั้งผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติด อีกต่อไป