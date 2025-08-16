นายกแจ๊ส ทดลองสารปรับสภาพน้ำเน่า ชี้เป็นความหวัง มุ่งเปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใสทั่วปทุม
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ที่ริมคลอง 1 หน้ามัสยิดแก้วนิมิตร หมู่ 4 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต นายยุทธศักดิ์ ชูประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง พร้อมด้วย ส.อบจ.ปทุมธานี เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคลองหลวง ผู้นำและประชาชน ลงพื้นที่ดูการสาธิตการปรับสภาพน้ำเน่าเสีย จากนายนันทวัช ภักษ์กะพันธ์ ผู้บริหารบริษัท และเจ้าของผลิตภัณฑ์
โดยการทดลองเป็นการตักน้ำจากภายในคลองขึ้นมาใส่ในโหล 2 โหล โหลละประมาณ 2 ลิตร จากนั้นได้เติมสารปรับสภาพน้ำ ในโหลที่ 1 จากนั้นทำการคนประมาณ 10 วินาที แล้วได้ทดลองดู โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและพลตำรวจโท คำรณวิทย์ เป็นผู้ทดสอบด้วยตัวเอง พร้อมคณะผู้บริหารและ ให้ประชาชนและส.อบจ.ปทุมธานี ดมดู พบว่ากลิ่นที่เหม็นลดลง ว่าโหลที่สองที่ไม่ได้ใส่สารจากนั้น ได้ทำการทดลองในคลองด้วยการใช้รถดับเพลิงจำนวน 3 คันที่บรรทุกน้ำผสมสารปรับสภาพน้ำ เข้าไป ทำการพ่นน้ำลงสู่คลอง เพื่อทดสอบว่าจะสามารถขจัดกลิ่นได้ไหม ซึ่งผลจากการทดลอง ต่างเห็นตรงกันว่ากลิ่นเบาบางลง
ด้าน นายนันทวัช ภักษ์กะพันธ์ เจ้าของผลิตภัณฑ์สารปรับสภาพน้ำ เปิดเผยว่า สารปรับสภาพน้ำ สามารถช่วยบำบัดน้ำได้เป็นอย่างดี ยิ่งถ้าเป็นแหล่งน้ำปิด แต่ ตรงจุดนี้เป็นแหล่งน้ำเปิดที่มีน้ำไหลตลอดเวลา ในการปรับสภาพน้ำ เราจึงได้ทดลองจำนวน 3 จุดด้วยกัน และจะได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3 เดือน ถึงจะปรับสภาพน้ำตรงนี้ให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน
ทางด้าน พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้กล่าวหลังชมการสาธิตทดสอบการปรับสภาพน้ำ ว่า ในเบื้องต้นเมื่อฉีดลงไปในคลองสิ่งที่สัมผัสได้คือกลิ่นเหม็นเบาบางลงคงต้องใช้เวลาในการทดสอบประมาณสามเดือน ถ้าหากได้ผลดีจะถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่น่าสนใจ และทาง อบจ.ปทุมธานี จะทำการศึกษาอย่างละเอียด เพื่อจัดดำเนินโครงการแก้ไขน้ำเสียให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดปทุมธานี เพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชน ในจังหวัดปทุมธานี
ส่วน นายยุทธศักดิ์ ชูประเสริฐ นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง กล่าวว่า อันนี้ถือเป็นความหวังใหม่ โดนท่าน พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ท่านได้เล็งเห็นความสำคัญจริงๆ พี่น้องชาวคลองหนึ่งเรา ทั้งชาวพุทธ และ มุสลิม จะได้รับประโยชน์สูงสุด และท่านนายกนครรังสิตก็มาร่วมชมด้วยเพราะเราเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกัน ถ้าคลองหลวงเราน้ำใส ไม่มีกลิ่นเหม็น น้ำทางเทศบาลนครรังสิตก็จะดีขึ้นด้วย ซึ่งจากกการทดลองในวันนี้ถ้าได้รับผลที่ดี ก็จะมีการลงมือทำในทุกพื้นที่ เพราะเร่องการบำบัดน้ำเสีย มันเป็นเรื่องของกฎหมาย ชุมชน หมู่บ้านถูกดำเนินการแจ้งความหลายที่ ผมรู้สึกวิตกกังวล ก็อยากจะช่วยในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง คลองสวย น้ำใส ไม่มีกลิ่นเหม็น ถ้าได้ผลดีปทุมธานีจะเปลี่ยนแปลง