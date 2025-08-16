ตร.ปิดล้อมเขา ล่าตัว ลุงวัย 44 ฆ่าหลานน.ศ.พยาบาลดับ ย่าร่ำไห้ใจสลาย อนาคตกำลังสดใส

สุดสลด! ลุงฟันหลานน.ศ.พยาบาลดับ ย่าใจสลายเลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก หวังอนาคตสดใส หลังตั้งใจเรียนเป็นพยาบาลถึงปี3 ตร.ระดมปิดล้อมล่าตัวหลังหลบหนีขึ้นเขา
ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัตตรังเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ว่า เกิดเหตุสลดในพื้นที่อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เมื่อ เวลาประมาณ 10.36 น. เจ้าหน้าที่สภ.ห้วยยอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามรวมใจปู่อินทร์ได้รับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกายภายในบ้านพื้นที่หมู่ 6 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บคือ น.ส.ปาริชาติ (สงวนนามสกุล) อายุ 21 ปี นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลชื่อดังในจังหวัดตรัง สภาพมีบาดแผลฉกรรจ์ที่ศีรษะหลายแห่ง อาการสาหัสหมดสติ เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามปั๊มหัวใจและนำส่งโรงพยาบาลห้วยยอด แต่แพทย์ยื้อชีวิตไม่สำเร็จ ผู้บาดเจ็บทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตต่อมาในเวลาประมาณ 14.00 น. ท่ามกลางความเศร้าโศกของครอบครัว โดยเฉพาะย่าที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็ก
เบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุคือ นายสุริยัณห์ (สงวนนามสกุล) หรือเด่น อายุ 44 ปี ซึ่งมีศักดิ์เป็นลุงของผู้เสียชีวิต โดยผู้ก่อเหตุได้ใช้อาวุธมีดพร้าเข้าฟันทำร้าย และเคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยหลังก่อเหตุได้หลบหนีไป ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างปิดล้อมติดตามจับกุม หลังพบว่านายเด่นหลบหนีขึ้นไปบนเขาบริเวณวัดคลองมวน ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
นางชนาภา (สงวนนามสกุล) อายุ 65 ปี ย่าของผู้เสียชีวิต เปิดเผยทั้งน้ำตาว่า เลี้ยงดูหลานมาตั้งแต่อายุ 11-12 ปี หลังพ่อแม่หย่าร้าง และพยายามส่งเสียจนเรียนถึงชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาล โดยหวังให้มีวิชาชีพมั่นคงในอนาคต แต่กลับต้องมาเสียชีวิตกะทันหัน สาเหตุคาดว่าผู้ก่อเหตุมีความคับข้องใจเรื่องความรักความเอ็นดูที่ครอบครัวมอบให้หลาน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดงบเพิ่ม 2.39 ล้าน นำน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา เร่งลงพื้นที่ 4 จังหวัดช่วยเหลือกรณีเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา
- ทหารไทย ส่งผู้ลี้ภัยกะเหรี่ยงสมัครใจกลับบ้าน กว่า 200 คน หลังเมียนมาหยุดบอมบ์
- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ยันโครงการติดตั้งหัวหาดเทียม ปราณบุรี
- ครูสาวปราจีน ดวงเฮง ถูกรางวัลที่ 1 รับเละ 18 ล้าน รับสุดช็อกแต่จะเป็นครูต่อไป รักในวิชาชีพ