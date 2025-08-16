รองอธ.กรมป่าไม้ ลงพื้นที่ชายแดนสุรินทร์ มอบสิ่งของ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ป่าไม้สู้วิกฤตชายแดนไทย-กัมพูชา

รองอธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ชายแดนสุรินทร์ มอบสิ่งของ–ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ป่าไม้สู้วิกฤตความไม่สงบไทย-กัมพูชา
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ที่จังหวัดสุรินทร์ ดร.พงษ์พยัคฆ์ ศรียา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เจ้าหน้าที่ป่าไม้ประจำหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ปฏิบัติหน้าที่ อยู่ตามแนวชายแดน ระหว่างไทยกับกัมพูชา ท้องที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เนื่องจากกำลังคนเหล่านี้ถือว่าเป็นกำลังพลที่รักษาผืนป่าแผ่นดินเอาไว้เช่นเดียวกันกับทหารกล้า ถึงแม้จะมีการปะทะกันตามบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชา แต่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ทุกนายก็ยังสแตนบายอยู่ในพิกัดพร้อมที่จะช่วยเหลือชาวบ้านตลอด ดร.พงษ์พยัคฆ์ ได้นำสิ่งของ ที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีพ มามอบให้กับกำลังพล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งให้โอวาทในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความระมัดระวังเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญกว่าส่วนตัว ในช่วงสถานการณ์เช่นนี้หูตาต้องไว โดยมีนายโสภาค คงวัน หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สร. 3 (ทุ่งมน-บักได – ตาเบา)มาต้อนรับและเป็นตัวแทนรับมอบ สิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่อยู่แนวชายแดนไทยกัมพูชา
ดร.พงษ์พยัคฆ์ กล่าวว่า ด้วยความห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการในพื้นที่จากเหตุการณ์ที่ไม่สงบตามเขตชายแดนไทยกัมพูชา และทราบข่าวว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้อยู่ในเส้นทางวิถีกระสุน กระสุน BM. จะผ่านตลอด ช่วงนี้ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับทางเจ้าหน้าที่รัฐและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง พร้อมทั้งตรวจสอบลาดตระเวนดูว่าในพื้นที่มีกระสุน BM อยู่ในพื้นที่มากน้อยเพียงใด แต่ถ้าพบเจอก็รายงานฝ่ายความมั่นคงทันที วันนี้ด้วยความห่วงใยตนจึงได้มามอบสิ่งของอาหารแห้งและสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่อยู่แนวหน้าบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา ต้องขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ปฏิบัติงาน เราเน้นย้ำว่าต้องทำงานอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามระเบียบอย่างถูกต้อง และอย่าไปเครียดอยากให้ทุกคนผ่อนคลาย และมีสภาพจิตใจที่สมบูรณ์และแข็งแรง เพื่อที่จะรักษาแผ่นดินตรงนี้เอาไว้ให้กับลูกหลานต่อไป