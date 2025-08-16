ครูสาวปราจีน ดวงเฮง ถูกรางวัลที่ 1 รับเละ 18 ล้าน รับสุดช็อกแต่จะเป็นครูต่อไป รักในวิชาชีพ

ครูสาวปราจีนสุดเฮง ถูกรางวัลที่ 1 รวยคนเดียว 18 ล้าน ช็อกคิดว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมา เป็นครูสอนวิชาช่างไฟฟ้า เล่าที่มาเลขเด็ดแม่สามีโทรมาบอก ยันจะเป็นครูต่อ รักในวิชาชีพ
ถูกรางวัลที่ 1 – เมื่อเวลา 19.45 น. วันที่ 16 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดปราจีนบุรี จากกรณีสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ออกรางวัลงวดวันที่ 16 ส.ค. 2568 โดยรางวัลที่ 1 ออกหมายเลข 994865 ปรากฏว่ามีผู้โชคดีที่ถูกรางวัลที่ 1 กับลอตเตอรี่พลัส จำนวน 4 ใบ เป็นเงิน 24 ล้านบาท คนแรก คุณจ๋า ผู้โชคดีจาก จ.ลพบุรี ถูก 1 ใบ เป็นเงิน 6 ล้านบาท และคุณแก้ว ผู้โชคดีจาก จ.ปราจีนบุรี ถูก 3 ใบ เป็นเงิน 18 ล้านบาท
โดยคุณแก้ว เผยว่า ตกใจมากคิดว่าคอลเซ็นเตอร์โทรมาหลอก ตนซื้อไว้หลายชุด มีของแม่แฟนด้วย ตกใจมากไม่คิดว่าจะถูก ตนจะรอคุณนอทนำเงินมาให้ ตามที่มีสื่อออนไลน์นำเสนอก่อน นั้น
ผู้สื่อข่าวรายงานพบกับ น.ส.ปวริสา หรือครูแก้ว อายุ 32 ปี อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ซึ่งมีเพื่อนครูมาให้กำลังใจ น.ส.ปวริสา กล่าวว่า ตนเป็นครูสอนวิชาช่างไฟฟ้าให้นักศึกษาระดับ ปวช. – ปวส. ที่วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี อาศัยอยู่บ้านพักรวมกัน 4 คน พ่อ-แม่ ลูกชาย 2 คน ที่กำลังเรียนอยู่
สามีทำงานเป็นวิศวกรที่บริษัทแห่งหนึ่งในบริษัทย่านนิคมอุตสาหกรรม 304 อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ก่อนถูกรางวัลที่ 1 กับลอตเตอรี่พลัสถูก 3 ใบ เป็นเงิน 18 ล้านบาท นั้น แม่สามีได้โทรศัพท์มาบอกเลข 3 ตัว 865 ให้หน่อย เนื่องจากหาซื้อเลขดังกล่าวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ได้ ให้ช่วยซื้อทางลอตเตอรี่พลัสติดให้ด้วย
โดยปกติ แล้วจะซื้อครั้งละ 1 -2 ใบติดไว้ทุกครั้ง ก่อนหน้าเคยถูกรางวัลเลขที่บ้านมา จำนวน 1 แสนบาทมาก่อน หลังจากถูกรางวัลที่ 1 เป็นเงิน 18 ล้านบาท จะยังคงเป็นครูสอนหนังสือช่างไฟฟ้าให้นักศึกษาระดับ ปวช. – ปวส. ที่วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีต่อไป เพราะรักการเป็นครู เงินส่วนหนึ่งจะนำไปทำบุญ ส่วนหนึ่งนำไปซ่อมบ้านให้แม่สามี และ ไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูกชายทั้ง 2 คน ชาย 2 คน อายุ 4 ขวบกับ 8 ขวบ และปิดหน้าบ้านและรถยนต์ทั้งหมด น.ส.ปวริสา กล่าว