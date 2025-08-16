ทหารไทย ส่งผู้ลี้ภัยกะเหรี่ยงสมัครใจกลับบ้าน กว่า 200 คน หลังเมียนมาหยุดบอมบ์
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา ทหารพรานกองร้อย 3506 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35 อ.แม่สอด ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนู อ.แม่สอด กองกำลังนเรศวร ฝ่ายปกครอง ตำรวจสภ.ท่าสองยางได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ที่สมัครใจขอกลับมาตุภูมิฝั่งประเทศเมียนมา จำนวนทั้งหมด 213 คน แบ่งเป็นชาย 32 คน หญิง 44 คน เด็กชาย 56 คน เด็กหญิง 81 คน บริเวณ ช่องทาง/ท่าข้ามทางธรรมชาติที่ 42 บ้านแม่สลิดน้อย หมู่3 ต.แม่สอง และช่องทางธรรมชาติท่าเรือ บ.แม่สลิดหลวง บ้านแม่สลิดหลวง หมู่ที่2 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง ทำให้ไม่มีผู้ลี้ภัยอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราววัดธรรมจาริกแม่สลิดหลวง ฝ่ายปกครอง อ.ท่าสองยาง จึงปิดพื้นที่ปลอดภัย
สำหรับผู้ลี้ภัยดังกล่าว ได้ลี้ภัยมาจากชุมชนในพื้นที่กองพลน้อยที่7 ของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (เคเอ็นยู) ที่ถูกทหารเมียนมาส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดแบบY-12 จำนวน 25 ลูก ทำให้ชาวบ้านลี้ภัยข้ามแม่น้ำเมยมาเขตไทย การทิ้งระเบิดทำให้โรงพยาบาลที่สร้างโดยองค์กรพัฒนาเอกชนจากประเทศเกาหลีใต้ได้รับความเสียหาย แต่ขณะนี้เหตุการณ์สงบแล้ว