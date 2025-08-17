จับแล้ว ลุงคลั่งปลิดชีพหลานสาว สารภาพแบบไม่สะทกสะท้าน อ้างแค้นฝังใจสะสมกับหลานมานาน
ช่วงค่ำวันที่ 16 สิงหาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าคดีสะเทือนขวัญในพื้นที่ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง หลังเกิดเหตุ “น้องเชียร์” อายุ 21 ปี นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดตรัง ถูกทำร้ายอย่างรุนแรงภายในบ้านพักพื้นที่หมู่ 6 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สภาพมีบาดแผลฉกรรจ์ที่ศีรษะหลายแห่ง อาการสาหัสหมดสติ เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามปั๊มหัวใจและนำส่งโรงพยาบาลห้วยยอด แต่แพทย์ยื้อชีวิตไม่สำเร็จ ผู้บาดเจ็บทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมา ท่ามกลางความเศร้าโศกของครอบครัว โดยเฉพาะย่าของผู้เสียชีวิตที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็ก ตลอดจนส่งเสียให้เรียนหนังสือ โดยหวังว่าภายหลังเรียนจบพยาบาลจะได้มีอนาคตที่สดใส หลังครอบครัวผู้เสียชีวิตได้แยกทางกัน
โดยผู้ก่อเหตุ คือ ลุงแท้ๆ ของผู้เสียชีวิตเอง คือ นายสุริยัณห์ (สงวนนามสกุล) หรือเด่น อายุ 44 ปี โดยผู้ก่อเหตุเคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยหลังก่อเหตุได้หลบหนีไป ขณะที่กำลังตำรวจได้ระดมเข้าปิดล้อมติดตามจับกุม หลังพบว่านายเด่นหลบหนีขึ้นไปบนเขาบริเวณวัดคลองมวน ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ตามที่นำเสนอไปแล้วนั้น
กระทั่งเมื่อเวลา 19.00 น. วันเดียวกัน (16 ส.ค.68) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ห้วยยอด และ สภ.รัษฎา พร้อมกำลังฝ่ายปกครองและกู้ภัยในพื้นที่ ซึ่งร่วมกันปิดล้อมตรวจค้นบริเวณเขาคลองมวน จนสามารถจับกุมนายสุริยัณห์ หรือเด่น ผู้ก่อเหตุได้ภายในวันเดียว พร้อมของกลางไม้หน้าสามความยาว 60 เซนติเมตร สภาพเปื้อนเลือด และเสื้อที่สวมใส่ในขณะก่อเหตุ
จากการสอบสวน นายเด่นให้การรับสารภาพว่า ได้ลงมือก่อเหตุจริง โดยอ้างว่ามีปัญหากับหลานสาวมานาน มักมีปากเสียงบ่อยครั้ง ขณะเกิดเหตุได้บุกเข้าไปในห้อง ใช้ไม้หน้าสามฟาดเข้าที่ท้ายทอยของหลานสาว 6-7 ครั้งจนเสียชีวิต ก่อนหลบหนีออกจากบ้าน
ผู้ต้องหายังระบุอีกว่า ตัวเองเคยทำงานเป็นช่างสักตามเกาะท่องเที่ยว เช่น เกาะพะงัน และเกาะพีพี แต่มีปัญหาจึงกลับมาอยู่บ้าน และยอมรับว่ามีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และเคยถูกส่งตัวเข้าบำบัดหลายครั้ง อย่างไรก็ตามขณะถูกสอบสวนผู้ต้องหายังสามารถโต้ตอบคำถามได้ปกติ แต่มีสีหน้าเรียบเฉยไม่มีท่าทีสำนึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไปแต่อย่างใด
ทั้งนี้ เบื้องต้นตำรวจได้แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา พร้อมเตรียมนำตัวส่งตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย เพื่อประกอบสำนวนคดี เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
