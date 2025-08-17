เพจดังเตือนภัย! หลอกชวนสแกนม่านตาแลกรับเงินระบาดหนัก เสี่ยงถูกล้วงข้อมูลส่วนตัว
วันที่ 17 สิงกาคม เพจ “สาระดีbyมล” ได้ออกมาโพสต์เตือนภัยประชาชนให้ระมัดระวัง หลังพบว่ามีกลุ่มบุคคลตระเวนชักชวนให้ สแกนม่านตาแลกรับเงิน 500–1,000 บาท โดยพบการระบาดในเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และยังมีรายงานว่าเกิดขึ้นในหลายจังหวัดทั่วประเทศ สร้างความกังวลต่อสังคมอย่างกว้างขวาง
เพจดังกล่าวระบุว่า การสแกนม่านตาเพื่อแลกเงินนั้น อาจก่อให้เกิดผลเสียร้ายแรงต่อประชาชนในหลายมิติ หากไม่มีการกำกับดูแลที่ชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว เนื่องจากการเก็บข้อมูลชีวมิติโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจถือว่าละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล, ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย หากข้อมูลถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลที่ไม่ปลอดภัย อาจตกไปอยู่ในมือผู้ไม่หวังดี และถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด
นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้าน การนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม เช่น ใช้ติดตามบุคคลหรือแสวงหาผลประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึง ความเสี่ยงต่อการถูกขโมยข้อมูล ที่อาจนำไปสู่การกระทำผิดในรูปแบบต่าง ๆ หากระบบจัดเก็บไม่มีมาตรการป้องกันที่รัดกุม ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลต่อ ความไว้วางใจของประชาชน ต่อเทคโนโลยีสแกนม่านตาในอนาคต
เพจ “สาระดี By มล” ยังชี้ว่า หากการเก็บหรือขายข้อมูลม่านตาดำเนินการโดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อาจนำไปสู่ปัญหาทางกฎหมายและความรับผิดชอบ ทั้งในระดับบุคคลและองค์กร จึงแนะนำให้ประชาชน อย่าหลงเชื่อ และหลีกเลี่ยงการยินยอมแลกข้อมูลชีวมิติส่วนตัวกับผลตอบแทนทางการเงิน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ทั้งนี้ ทางเพจสาระดีbyมลยังโพสต์ภาพประชาชนบางส่วนรอเข้ารับการสแกนม่านตาในพื้นที่ห้างดังแห่งหนึ่งในเมืองเพชรบูรณ์ โดยเพจดังกล่าวยังได้ขึ้นข้อความเตือนชัดเจนว่า เตือนภัย สแกนม่านตาแลกเงิน 500-1000 บาท “เท่ากับขายข้อมูลบุคคล แก่มิจฉาชีพ ห้าง 1 เมืองเพชรบูรณ์รับอยู่ ระวัง…อย่าหลงเชื่อ”
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- 2 หนุ่มวัย 15 กับ 17 กลับถึงกำแพงเพชรแล้ว หลังชวนกันขี่จยย.ไปหาสาวที่บุรีรัมย์ น้ำมันหมด ผู้ใหญ่รุมช่วย
- ท็อปกันซิวแชมป์แรกออลไทยแลนด์ฯ จากศึกสิงห์ พัทยา โอเพ่น 2025 ที่แหลมฉบัง
- งามหน้า! ตร.บุกบ่อนไฮโลงานศพ 2 ครั้ง รวบ ส.อบต.คนดังตั้งตัวเป็นเจ้ามือ
- พงศ์ชัย กลุ่มพลังหนุ่ม ชนะเลือกตั้ง ส.ท.นครนนท์ เขต 3 ‘นิยม’ พรรคปชน. แพ้เกือบ 900 คะแนน