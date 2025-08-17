หน.เขาใหญ่แจงเหตุพลายขุนศึกถูกไฟชอร์ตตาย ยันจัดการซากช้างตามระเบียบ ถอดงาทำประวัติ ส่งกรมอุทยานฯ 

หัวหน้าเขาใหญ่แจงเหตุพลายขุนศึกช้างป่าถูกไฟชอร์ตตาย ยันจัดการซากช้างตามระเบียบ ถอดงาทำประวัติ ส่งกรมอุทยานฯ ระบุ หากยังไม่หยุดการเผยแพร่ข้อมูลเป็นเท็จ อาจจะถูกดำเนินการกระทำผิดฐานหมิ่นประมาท
จากกรณีเมื่อ วันที่ 16 สิงหาคม นายชัยยา ห้วยหงส์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน บ้านเหวปลากั้ง หมู่ที่ 10 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พบเป็นช้างป่าเพศผู้ รหัสประจำตัว KY-Z1-KY01-008 (ชื่อ “พลายขุนศึก” หรือนามเรียก “งาปลี”) พบสายไฟฟ้าติดอยู่ที่ปลายงวงและบริเวณปากว่าพบพลายขุนศึกเล็กช้างป่าเขาใหญ่ คาดถูกไฟฟ้าดูดตาย บริเวณเส้นทางเข้าพื้นที่ไร่ของบ้าน จากการตรวจสอบเบื้องต้น สันนิษฐานเบื้องต้นว่า ช้างป่าตัวดังกล่าวออกหากินในช่วงเวลากลางคืน และได้ใช้งวงดึงสายไฟฟ้า จึงถูกกระแสไฟฟ้าดูด เป็นเหตุให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ได้ประสานงานไปยังสัตวแพทย์ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) รับทราบ และได้รายงานให้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ทราบตามลำดับ ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
ความคืบหน้า เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 68 นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขอชี้แจงกรณีการตายและการจัดการซากพลายขุนศึกเล็ก เพื่อคลายข้อสงสัยและแก้ไขความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นโดยมีเพจบางเพจนำไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์ ที่ผิดเพี้ยนจากความเป็นจริง อาจจะทำให้ประชาชนอาจเข้าใจผิด
โดยขอยืนยันว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
1.สาเหตุการตาย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและพนักงานสอบสวน ได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบว่าซากช้างมีร่องรอยถูกไฟฟ้าชอร์ตหรือดูด และมีสายไฟฟ้าพันติดอยู่ที่ปลายงวงและปาก ซึ่งสอดคล้องกับกรณีช้างเสียชีวิตจากไฟฟ้าชอร์ตที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากหลักฐานมีความชัดเจน และไม่พบหลักฐานอื่นใดที่บ่งชี้ว่าช้างพลายขุนศึกเล็ก ตายเพราะสาเหตุอื่น คณะเจ้าหน้าที่จึงมีความเห็นร่วมกันว่าพลายขุนศึกเล็ก ตายจากกระแสไฟฟ้าชอร์ตหรือดูด และไม่ได้ผ่าพิสูจน์ซากเพื่อไม่ให้ซากช้างช้ำไปมากกว่านี้
2. การจัดการซากช้าง การจัดการซากช้างทั้งหมดเป็นไปตามระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยอุทยานฯ ได้ประสานงานและรายงานสถานการณ์ให้สัตวแพทย์จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) ทราบอย่างต่อเนื่อง แม้สัตวแพทย์จะไม่ได้เข้าร่วมในกระบวนการฝังกลบ แต่การดำเนินการทุกขั้นตอนทำอย่างถูกต้อง และมีเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนช่วยกันเคลื่อนย้ายซากช้างที่มีน้ำหนักหลายตันจากจุดเกิดเหตุ (ประมาณ 10 กิโลเมตร) มายังจุดฝังกลบซึ่งเป็นพื้นที่ภายในเขตอุทยานฯโดยได้ทำการถอดงา ทั้ง 2 ข้างออก นำมาทำประวัติเพื่อนำส่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชต่อไป
นายชัยยา ห้วยหงส์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กล่าวต่อว่า กรณีเพจบางเพจนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนจากความเป็นจริง หากไม่หยุดการเผยแพร่ข้อมูลเป็นเท็จ อาจจะถูกดำเนินการกระทำผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาก็ได้ นายชัยยา กล่าว