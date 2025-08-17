คณะสงฆ์สั่งวัดพระบาทน้ำพุเคลียร์ปมที่ดินใน 30 วัน เรื่องคดีหากพบว่าผิด ลดตำแหน่งเจ้าอาวาสเป็น ‘พระลูกวัด’ ห้ามบิณฑบาต

คณะสงฆ์ สั่งวัดพระบาทน้ำพุเคลียร์ปมที่ดินใน 30 วัน เรื่องคดีหากพบว่าผิด ลดตำแหน่งเจ้าอาวาสเป็น ‘พระลูกวัด’ ห้ามบิณฑบาต
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่ จ.ลพบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระครูสุวัฒน์กิตติสาร เจ้าคณะตำบลเขาสามยอด ประธานผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงของวัดพระบาทน้ำพุ ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้ทางคณะสงฆ์ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว และให้ดำเนินการเรื่องที่ดินที่เป็นข่าวให้เรียบร้อยภายใน 30 วัน ส่วนเรื่องคดีเป็นอย่างไรนั้น หากมีความผิด ทางคณะสงฆ์ก็จะดำเนินการให้เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เป็นพระลูกวัดของวัดพระบาทน้ำพุทันที และห้ามไปปฏิบัติ หรือบิณฑบาตด้วย