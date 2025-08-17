สะเทือนใจ พบร่างทารกเพิ่งคลอดในเตาเผาถ่านกลางไร่อ้อย ตำรวจเร่งล่าตัวผู้ก่อเหตุ
วันที่ 17 สิงหาคม ร.ต.อ.ณัฐวรรธน์ แก้วหาญ รองสว. (สอบสวน) สภ.บ้านฝาง รับแจ้งว่า มีชาวบ้านพบศพทารกแรกเกิดถูกเผาในตาเผาถ่าน พื้นที่บ้านหินฮาว ม.4 ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น จึงเข้าตรวจที่เกิดเหตุ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน เมื่อไปถึงบริเวณเตาเผาถ่าน พบว่าเป็นศพเด็กทารกแรกคลอด ไม่ทราบชื่อและเพศ สภาพศพถูกเผาไหม้บางส่วนอยู่ภายในหลุมเตาเผาถ่าน ซึ่งในหลุมจุดที่เผาทารพนั้น มีรอยเลือดและไฟยังแดงฉาน จากนั้นจึงได้ร่วมกับแพทย์ รพ.บ้านฝาง และเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 ขอนแก่น ร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พ.ต.อ.กรภพ เนตรไธสง ผกก.สภ.บ้านฝาง กล่าวภายหลังตรวจที่เกิดเหตุว่า จากการตรวจสอบในเบื้องต้น พบว่า เป็นเด็กทารกแรกเกิด ที่ยังมีสายรกติดอยู่ แต่ไม่ทราบเพศเพราะท่อนล่างถูกเผาอยู่ในหลุมเตาเผาถ่าน ซึ่งเตาเผาถ่านดังกล่าว อยู่ในบริเวณไร่อ้อยของชาวบ้านในพื้นที่บ้านหินฮาว ม.4 ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
จากการสอบถามพยานที่พบศพทารกถูกเผา ทราบว่า ได้ออกมาที่ไร่อ้อย ก่อนจะมีกลิ่นเหม็นไหม้แปลกๆ จึงเดินหาตามกลิ่น จนพบเป็นทารกแรกเกิดถูกเผาในเต่าเผาถ่าน แต่ไม่พบผู้ใดอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ จึงไม่รู้ว่าทารกรายนี้เป็นบุตรของใคร ใครเป็นคนนำทารกมาเผา
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงได้ร่วมกับแพทย์ รพ.บ้านฝาง ชันสูตรพลิกศพ และได้นำศพส่งไปทำการตรวจชันสูตรที่นิติเวช โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เพื่อทราบสาเหตุการตาย เพราะขณะนี้ยังไม่ทราบว่า ก่อนถูกเผานั้นทารกเสียชีวิตแล้ว หรือยังมีชีวิตอยู่ และเชื่อว่าแม่และพ่อเด็กของทารก จะต้องรู้เรื่องการเผาทารกในครั้งนี้ จึงได้สั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ได้ทำการสืบสวนในพื้นที่ เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้หญิงตั้งครรภ์ เพิ่งคลอด หากพบตัวก็จะนำมารดาเพิ่งคลอด พร้อมสามีและญาติมาสอบสวนเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป