สายลับตำรวจ กระโดดลงลำห้วย ไล่ตามจับผู้ค้ายาบ้า ร่างจมกระแสน้ำป่าหลาก เสียชีวิต
วันที่ 17 สิงหาคม 2568 เวลา 11.00 น. ร.ต.อ.ภาคภูมิ สุรินทะ รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง ได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ หลังได้รับแจ้งว่า พบร่างคนที่จมน้ำเสียชีวิตแล้ว เหตุเกิดขึ้นในลำห้วยแม่มอก เขตบ้านกุ่มเนิงใต้ ม.3 ต.แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง โดยชายดังกล่าว คือ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เวียงมอก หรือสายลับตำรวจ ที่กระโดดลงไปในน้ำช่วย เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ไล่ตามจับกุมผู้ค้ายาเสพติด เหตุเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ (16 ส.ค.68) ก่อนที่ร่างจะหายไปกับสายน้ำ เนื่องจากขณะนั้น เกิดมีน้ำป่าไหลหลากลงมาตามลำห้วย จึงมีความเชี่ยวแรง และมีปริมาณน้ำที่มากขึ้น
พ.ต.อ.พินิจ เนตรปัญญา ผู้กำกับการ สภ.เวียงมอก พร้อมด้วยพนักงานสอบสวน และสมาคมกู้ภัยลำปาง จุดเถิน และเจ้าหน้าที่งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเวียงมอก ได้ร่วมกันตรวจสอบที่เกิดเหตุ ที่พบร่างของผู้เสียชีวิต คือ นายณัฐพงษ์ ร์ อายุ 46 ปี ชาว จ.เชียงใหม่ สภาพร่างติดกับกอต้นไมยราบ กลางลำห้วย ห่างจากจุดที่กระโดดน้ำประมาณ 300 เมตร ซึ่งทางครอบครัวได้นิมนต์พระสงฆ์ มาสวดถอนวิญญาณ เพื่อจะได้นำร่างขึ้นจากน้ำ และนำร่างขึ้นมาไว้บนฝั่ง เพื่อร่วมกับแพทย์โรงพยาบาลเถิน ทำการชันสูตรพลิกศพ ท่ามกลางบรรยากาศ ที่ชาวบ้านมามุงดูเหตุการณ์กันจำนวนมาก
สอบถาม นายประดิษฐ์ สุริยะ เจ้าหน้าที่งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเวียงมอก เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ ช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ได้รับแจ้งว่ามีคนตกลงไปในลำห้วยแม่มอก แล้วร่างจมหายไป ซึ่งตอนนั้นน้ำลึกกว่า 2 เมตร และกำลังไหลเชี่ยวจากน้ำป่าหลาก โดยชายดังกล่าว เป็นสายลับของเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.เวียงมอก อ.เถิน ที่มาทำการล่อซื้อยาบ้า ร่วมกับตำรวจ แต่ระหว่างที่ล่อซื้อยา ชายผู้ค้ายาเสพติด ไหวตัวทัน และกระโดดหนีไปในห้วย ชายผู้ตายจึงกระโดดน้ำตามลงไปช่วยจับ แต่ถูกกระแสน้ำซัดร่างจมหายไปต่อหน้าต่อตาเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส่วนผู้ค้าค้ายา เจ้าหน้าที่ตามจับขึ้นมาได้
จากนั้น มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ออกค้นหาตัว โดยสนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่กู้ภัย นำอุปกรณ์ค้นหา ชุดประดาน้ำ และเรือท้องแบน ติดเครื่องยนต์ ออกตามหาร่าง มาตั้งแต่เมื่อวานเย็น ตามหาจนถึงกลางดึก ก็ไม่พบตัว จึงหบุเการค้นหาชั่วคราว และมาเริ่มอีกครั้งในวันนี้ ซึ่งกระแสน้ำป่าที่ลดลง ทำให้พบร่างของผู้เสียชีวิต ติดอยู่กอไม้กลางลำห้วย