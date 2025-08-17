ตร.ล่าตัว สอน หูโตน นักเลงวัวชน จ่อยิงหัวคู่อริ 3นัด ดับต่อหน้าแฟนสาว คาดปมขัดแย้งส่วนตัว 

โหดเหี้ยมล่าตัว สอน หูโตน นักเลงวัวชน จ่อยิงหัวคู่อริ 3 นัด ดับต่อหน้าแฟนสาว คาด ปมเหตุขัดแย้งส่วนตัว
เมื่อวันที่ 17 ส.ค. ร.ต.อ.นุศิลป์ ทิมศิลป์ รอง สว. (สอบสวน) สภ.เมืองตรัง รับแจ้งเหตุพบศพชายถูกยิงเสียชีวิตริมถนนสายตรัง-พัทลุง เส้นทางขาออก พื้นที่หมู่ 1 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง รุดไปตรวจสอบพร้อมด้วย พ.ต.ท.เมธี ภิญโญประการ รอง ผกก.สภ.เมืองตรัง พ.ต.ต.สุรศักดิ์ สมาพงษ์ พ.ต.ต.จิรวัฒน์ ทองย้อย สว.กก.สส.ภ.จว.ตรัง กองพิสูจน์หลักฐาน ภ.จว.ตรัง แพทย์เวร รพ.ตรัง และเจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลสถานตรัง (บ้วนเต็กเซี่ยงตึ๊ง)
ที่เกิดเหตุอยู่ริมถนน พบร่างผู้เสียชีวิต คือ นายจิรเมธ เรืองรม อายุ 24 ปี ถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าบริเวณหลังด้านขวา 2 นัด และศีรษะอีก 3 นัด ในลักษณะจ่อยิง ข้างกันพบรถ จยย.ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ สีน้ำเงิน ทะเบียน 1กศ 6554 ตรัง ล้มตะแคงอยู่ข้างศพ ในที่เกิดเหตุมีแฟนสาวของผู้ตายที่ซ้อนท้ายผู้ตายมายืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ด้วยอาการตื่นตระหนก
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุผู้ตายพร้อมแฟนสาวได้ไปเที่ยวที่ โรงเหล้ามหานคร สถานบันเทิงชื่อดังแห่งหนึ่งในตัวเมืองตรัง จนถึงเวลาร้านปิดตามปกติ จึงได้ขี่รถ จยย. ออกมาตามเส้นทางสายตรัง-พัทลุง เพื่อมุ่งหน้ากลับบ้านพัก ระหว่างทางเมื่อขี่มาถึงจุดเกิดเหตุ มีชายขี่รถ จยย. ไม่ทราบรุ่นและทะเบียน ซึ่งคาดว่าจอดรออยู่ระหว่างทาง เร่งเครื่องขี่ตามมาประกบรถผู้ตายก่อนชักอาวุธปืนยิงใส่ผู้ตายเข้าที่หลังขวา 2 นัด จนรถ จยย.ของนายจิรเมธ ล้มลงพร้อมแฟนสาว จากนั้นคนร้านได้วนกลับมาก่อนยิงใส่ผู้ตายซ้ำเข้าที่บริเวณศีรษะอีก 3 นัด ก่อนหลบหนี
เบื้องต้นทางตำรวจคาดว่าคนร้ายอาจจะดักรอผู้ตายอยู่ด้านนอก เมื่อเห็นผู้ตายเคลื่อนไหวจึงขี่รถตามมาก่อเหตุดังกล่าว ส่วนสาเหตุการสังหารครั้งนี้คาดว่าเกิดจากปมปัญหาขัดแย้งส่วนตัว แต่ก็ยังไม่ตัดประเด็นอื่นทิ้ง
ล่าสุดรายงานข่าวแจ้งว่า พบเบาะแสผู้ก่อเหตุแล้ว ฉายา “สอน หูโตน” เป็นนักเลงวัวชนในพื้นที่ ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง พบประวัติโชกโชน อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายจับต่อไป.
