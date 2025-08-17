ส.ส.ปชน. โคราช จัดทัวร์ดูไฮสปีดเทรน คืบหน้า 13% เล็งจี้สภาเร่งให้เสร็จก่อนงานพืชสวนโลกปี 72
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่สถานีรถไฟสูงเนิน จ.นครราชสีมา ส.ส.พรรคประชาชน (ปชน.) ประกอบด้วย เขต 1 นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ เขต 2 นายปิยชาติ รุจิพรวศิน และ เขต 3 นายศุทธสิทธิ์ พจน์ฐศักดิ์ จัดงาน “อดีต ปัจจุบัน อนาคต ขนส่งสาธารณะโคราช” กิจกรรมนำสมาชิก ปชน.และผู้สนใจกว่า 50 คน โดยสารรถไฟขบวนท้องถิ่น 234 สุรินทร์-กรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมเรือนรักษ์รถไฟสูงเนิน แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โดยมีนายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) นครราชสีมา เขต อ.สูงเนิน ในฐานะประธานสภาวัฒนธรรม อ.สูงเนิน และ “ครูเจี๊ยบ” นางพรนิภา ฉะกระโทก อาจารย์โรงเรียนสูงเนิน ในฐานะวิทยากรท้องถิ่นให้การต้อนรับและบอกเล่าความเป็นมาของสถานีรถไฟสูงเนิน ตั้งอยู่ในเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์สายแรกประเทศไทย และเคยเป็นจุดจอดรถไฟขบวนเสด็จในหลวง 3 พระองค์ รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 9 รวมทั้งความทรงจำ ความผูกพันชาวสูงเนินได้กินไอติมและเห็นหลังคาสังกะสีก่อนชาวอำเภออื่นๆ ล่าสุดเป็นจุดเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว “โคราชเมืองจีโอปาร์ค” จากนั้นเป็นเวทีเสวนาโครงการพัฒนาระบบขนส่งทางราง
นายฉัตร ส.ส. เขต 1 ในฐานะเจ้าของพื้นที่ เปิดเผยว่า ความก้าวหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 1 กรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา ข้อกังวลเสร็จไม่ทันงานพืชสวนโลก อ.คง ปี 2572 ซึ่ง จ.นครราชสีมา ได้เป็นเจ้าภาพ จึงต้องเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางด้วย ตนเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารายจ่ายงบประมาณปี 69 ได้สอบถามความคืบหน้าการใช้งบก่อสร้างโครงการ แต่หน่วยงานรับผิดชอบตอบแบบราชการกำลังเร่งรัด เมื่อถามแล้วเสร็จเมื่อใดและมีปัญหาอุปสรรคอย่างไร คำตอบก็คลุมเครือไม่ชัดเจนเหมือนสื่อสารไม่ตรงประเด็น ทั้งนี้ ส.ส ปชน.ทั้ง 3 เขต จะสอบถามผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรถึงคณะกรรมาธิการคมนาคม เพื่อติดตามเรื่องนี้มาตอบข้อสงสัยและเร่งรัดให้เสร็จทันงาน
ด้านการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ชี้แจงภาพรวม สัญญาที่ 3-5 ช่วงสถานีโคกกรวด-สถานีนครราชสีมา ซึ่งเป็นช่วงปลายทางเชื่อมต่อระยะที่ 2 นครราชสีมา-หนองคาย คืบหน้า 13.35% เนื่องจากประเด็นขอแก้ไขรูปแบบก่อสร้างคันทางระดับดินเป็นทางยกระดับ (Elevated) ตามแนวทางที่ 4 ช่วงโคกกรวด-ภูเขาลาด ยกระดับ 7.85 กิโลเมตร ระยะเวลาก่อสร้างเพิ่ม 350 วัน ต้องขออนุมัติปรับเพิ่มกรอบวงเงินค่าก่อสร้าง 2,052 ล้านบาท อยู่ระหว่างพิจารณารายงานเสนอคณะกรรมการบริหารการพัฒนากำหนดแล้วเสร็จเฉพาะงานโยธาช่วงเดือนมีนาคม 69 และเปิดใช้งานได้เต็มรูปแบบประมาณปี 2572