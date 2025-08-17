สจ.ฟีฟ่า ออกมาแฉกีฬาของ จ.เชียงใหม่ ถูกทอดทิ้ง ลดงบฯ 90 % เหลือแค่ 5 ล้าน
“สจ.ฟีฟ่า” นายนฤเบศ ประมวญพิสุทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อ.หางดง เขต 1 พรรคประชาชน ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า ตั้งแต่การประชุมสภาครั้งที่สอง ท่านนายกฯ และคณะผู้บริหาร ได้แถลงนโยบายต่อสภาแห่งนี้ และผมก็ได้ร่วมอภิปราย เรื่อง “ กีฬา ” ด้วยเช่นกัน แต่จากวันนั้นจนถึงวันนี้ ผมก็ยังไม่เห็นว่าท่านจะมีนโยบายใดๆ ที่จะพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาของจังหวัดเชียงใหม่ ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ และสร้างความยั่งยืนได้ในทุกระดับ
คำว่า “ทุกระดับ” ที่ผมอยากจะสื่อสาร คือตั้งแต่การสร้าง รากฐานกีฬาระดับ เยาวชนจนถึงผู้สูงวัย ทุกคนควรมีสิทธิ์และโอกาสเข้าถึงการพัฒนาทางการกีฬา
ถ้าเรามาดูในส่วนของตัวเลขงบประมาณครับ
– ปี 2566 งบกีฬาถูกจัดสรรไว้ 51 ล้านบาท
– ปี 2567 เหลือ 12 ล้านบาท
– ปี 2568 เป็น 13 ล้านบาท
– และที่น่าตกใจที่สุด ปี 2569 เหลือเพียงแค่ 5 ล้านบาท
ตัวเลขนี้สะท้อนอะไรครับ มันสะท้อนว่า คณะผู้บริหารของเรา ให้ความสำคัญกับนักกีฬาของจังหวัดเชียงใหม่ น้อยไปหรือเปล่า? ทั้งที่เชียงใหม่มีนักกีฬาที่เต็มไปด้วยศักยภาพ คุณภาพ และบุคลากรทางด้านกีฬาที่พร้อม แต่สิ่งที่หายไปคือ แนวคิดและวิสัยทัศน์ ของผู้บริหาร
ผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆครับ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่ผ่านมา ณ จังหวัดชลบุรี “ทัพนักกีฬาฟุตบอล จ.เชียงใหม่” สามารถคว้าเหรียญทองเหรียญแรก ในประวัติศาสตร์ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ ได้สำเร็จ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ไม่มีหน่วยงานภาครัฐ แม้แต่หน่วยงานเดียว ที่จะให้การสนับสนุน ตั้งแต่วันที่ฝึกซ้อม เดินทาง แข่งขัน ชุดกีฬา ที่พัก
แต่ที่พวกเขาสามารถประสบความสำเร็จได้ ก็เพราะ มีภาคเอกชนคอยช่วยเหลือและให้การสนับสนุน
ผมยังย้ำเสมอครับว่า “เชียงใหม่ควรเป็นเมืองแห่งโอกาส” แต่ท่านเชื่อไหมครับว่า บางครั้งคนที่อยากมีโอกาสก็ไม่เคยได้รับโอกาส ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับน้องๆ เยาวชน ประชาชน หรือแม้กระทั่งผู้สูงวัย ที่เขามีความสามารถในเรื่องของกีฬา แต่เขาไม่สามารถที่จะพาตัวเองไปอยู่ในสนามแข่งขันได้ เพียงเพราะไม่มีผู้สนับสนุน ไม่เคยมีใครให้โอกาส หรือไม่มีทุนทรัพย์
แต่กลับกันครับ คนที่มีโอกาสอยู่ในสนามแข่งขันมากกว่า คือคนที่ต้องมีทุนทรัพย์ ต้องอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะ สามารถดูแลสนับสนุนลูกหลานของตัวเองได้ ถึงจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่น แล้วคนที่ความสามารถ แต่ไม่มีทุนทรัพย์ส่วนตัวละครับ แล้วพวกเขาเหล่านี้ จะเข้าถึงโอกาสทางด้านกีฬาได้อย่างไร…?
ซึ่งสิ่งที่ อบจ. สามารถทำได้ คือการสนับสนุนองค์กรกีฬาของจังหวัด เราร่วมมือกับ สมาคมกีฬา จ.เชียงใหม่ ชมรมกีฬาในท้องถิ่น ได้ครับ อบจ.สามารถจัดสรรงบประมาณ จัดหาทรัพยากร บุคลากรด้านกีฬา โครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬา เพื่อดูแลนักกีฬาของจังหวัดเชียงใหม่อย่างจริงจังได้ครับ
สุดท้ายนี้ “ผมคิดว่าการจัดสรรงบด้านกีฬาเพียงแค่ 5 ล้านบาท ในปี 2569 คงไม่เพียงพอที่ไม่สามารถแก้ปัญหาการกีฬาของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกิดความเป็นเลิศและสร้างยั่งยืนได้ครับ”
สจ.ฟีฟ่า – นฤเบศ ประมวญพิสุทธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
อ.หางดง เขต 1 พรรคประชาชน
