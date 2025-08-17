กำนันป่อง ศิษย์ก้นกุฏิ หลวงพ่อคูณ กระบะพลิกคว่ำพังยับ เจ็บเล็กน้อย เชื่อบารมี รอดปฏิหาริย์
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 14.30 น. ได้เกิดเหตุรถกระบะพลิกคว่ำ บริเวณด้านหน้า วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ซึ่งรถกระบะคันดังกล่าวนั้นยี่ห้อโตโยต้า 4 ประตู สีดำ อยู่ในสภาพพังยับเยิน พบผู้บาดเจ็บ 1 ราย ทราบชื่อคือนายทวัฒน์ชัย แสนประสิทธิ์ หรือ กำนันป่อง กำนันตำบลกุดพิมาน อ.ด่านขุนทด อายุ 57 ปี และเป็นไวยาวัจกรวัดบ้านไร่ ศิษย์ก้นกุฏิของหลวงพ่อคูณ ปริสุทธโธ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณแขนซ้ายและยังรู้สึกตัวดีจึงได้เร่งนำตัวผู้บาดเจ็บส่งไปรักษาที่โรงพยาบาล
นอกจากนี้ในที่เกิดเหตุยัง พบทรัพย์สิน ของกำนันป่องอยู่ภายในตัวรถมีทองคำแท่งน้ำหนัก 20 บาท เงินสด 1.5 ล้านบาท และเหรียญหลวงพ่อคูณทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงได้เก็บรวมรวมเพื่อนำคืนให้กับเจ้าของรถต่อไป
ซึ่งหลังจากเรื่องราวอุบัติเหตุดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปยังสังคมออนไลน์ ได้เรียกเสียงฮือฮาให้กับชาวเน็ต และวงการพระเครื่อง เป็นอย่างมาก เนื่องจากสภาพรถของกำนันป่องนั้น ถ้าใครเห็นก็คิดว่า เสียชีวิต หรือ บาดเจ็บสาหัส แต่ความจริงมีเพียงอาการบาดเจ็บที่บริเวณแขนซ้ายเล็กน้อยเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตต่างเชื่อว่า เป็นบารมีของเหรียญหลวงพ่อคูณ ที่กำนันป่องเอาห้อยคอ และพกติดรถไว้ จึงทำให้รอดมาได้ ซึ่งเหรียญหลวงพ่อคูณที่พบในรถนั้นคือเหรียญรุ่นดวงเศรษฐี และเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นรวยเลื่อนยศ
นอกจากนี้ยังพบยอดเจดีย์ทองคำหนัก 20 บาท ที่ได้รับมาจากจังหวัดสุโขทัยเพื่อที่จะมาทำพิธียกยอดพระธาตุเจดีย์ศรีบริสุทธิ์ในวันที่ 4 ตุลาคม ที่จะถึงนี้อีกด้วย