เครือข่ายภาคปชช. ค้าน ส.อบจ.สงขลากู้ 2 พันล. งง! ตั้งธงไว้แต่ยังไม่รู้ซ่อมที่ไหน แนะชาวบ้านถามให้สจ.ชัด

เครือข่ายภาคปชช.ไม่เห็นด้วย ส.อบจ.สงขลากู้ 2 พันล. งง! ตั้งธงไว้แต่ยังไม่รู้ซ่อมที่ไหน แนะชาวบ้านถามให้สจ.ชัด อย่าปล่อยให้นักการเมืองท้องถิ่นเอามาเป็นตัวประกันไม่ได้กู้จะไม่ซ่อม หลังส่งคลิปชาวบ้านเรียกร้องกู้เงินผ่านโซเชียล
จากกรณีการกู้เงิน 2000 ล้านบาท ของ อบจ.สงขลา เพื่อมาใช้ในการซ่อมถนน 74 สาย โดยแยกเป็นกู้จากสถาบันการเงินและกู้จากองทุนส่งเสริมกิจการ อบจ.ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภา อบจ.ไปแล้ว แต่ยังคงเสียงคัดค้านจากเครือข่ายภาคประชาชน เนื่องจากเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกู้เงินจำนวนมหาศาลเพื่อซ่อมถนน เนื่องจากมีงบประมาณซ่อมถนนอยู่แล้วปีละประมาณ 200 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเมื่อมีเสียงคัดค้านจากเครือข่ายภาคประชาชน รวมถึง มีการแสดงความไม่เห็นด้วยผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างล้นหลาม ทำให้ทาง อบจ.สงขลา ได้ใช้วิธีการ ให้ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากถนนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ และให้การสนับสนุนการกู้เงิน 2,000 ล้าน มาทำถนน และทำคลิปภาพนำเสนอผ่านสื่อต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อสร้างความชอบธรรมและตอกย้ำ ว่าได้มีการทำประชาคมสอบถามความเห็นประชาชนแล้วทุกโครงการซึ่งประชาชนต่างก็เห็นด้วยทั้ง 74 โครงการนั้น
ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม นายทนายอาร์ม สุวรรณรักษา นักกฎหมายและตัวแทนภาคประชาชนในจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ภาคประชาชนเรายืนยันว่าไม่ได้โต้แย้ง ไม่ได้คัดค้านการทำถนนแต่อย่างใด แต่ที่เป็นปัญหานั้น เป็นเพราะตามปกติ การเริ่มต้นของโครงการ คือ เมื่อพบว่ามีปัญหาถนนเสียหายแล้วจึงกำหนดงบประมาณ และดำเนินการแต่เมื่องบประมาณไม่เพียงพอ ก็จะมาพูดคุยกัน หาแหล่งเงิน และอาจจะมีการกู้เงิน แต่เรื่องนี้ คิดเรื่องการกู้เงินก่อน 2,000 ล้านบาท แล้วค่อยมาหาว่า มาทำประชาคม ว่าจะเอาไปทำถนนสายไหน อย่างไร ทำให้ต้องออกมาคัดค้านการกู้เงิน
นอกจากนั้น วันนี้ตนเห็นคลิปภาพที่ชาวบ้านหลายพื้นที่ออกมาบอก มาทำคลิป ว่า ถนนท่านเสียหาย จะบอกว่าเราเชื่อว่าถนนมีปัญหาจริงๆ ท่านต้องตระหนักและถามต่อไปว่า แล้วทำไมยังไม่ซ่อมแซม แล้วใช้งบเท่าไหร่ ต้องตั้งคำถามกับ สจ.ของท่าน แล้วการที่ท่านต้องมา ท่านกำลังถูกเอาเป็นตัวประกันเพราะเงินกู้หรือไม่ เพราะถ้าไม่กู้จะไม่ได้ซ่อม ทั้งที่มีงบประมาณมีอยู่แล้ว โครงการที่จะกู้เงินก็ไม่ได้ชี้แจงว่า ที่ไหนถนนเข้าข่ายโคม่า ที่ไหน บาดเจ็บเล็กน้อย ที่ไหนอาการเทียบได้กับโรคหวัด แต่กลับมีการรักษาอาการเหมือนกันทั้งหมด เป็นประเด็นที่เราคัดค้าน
นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ อดีตประธานสภา อบจ.สงขลาหลายสมัย กล่าวว่าตนเป็นคนหนึ่งที่สนับสนุนและช่วยในการหาเสียงเลือกตั้งนายก อบจ.คนนี้ เนื่องจากเชื่อมั่นในประสบการณ์ของคนที่ผ่านการทำงานระดับอธิบดี ในช่วงหาเสียง หนึ่งใน 35 นโยบาย คือ การประกาศทุกเวทีในการหาเสียงว่า ในระยะ 100 วัน หลังจากได้รับรองการเลือกตั้งและแถลงนโยบายต่อสภาเสร็จ สามารถแก้ถนนของอบจ. 1,300 กิโลเมตรเศษให้เสร็จโดยไม่ได้ถมหลุมบ่อ คือหมายถึงการซ่อมสร้างให้เสร็จ เป็นนโยบายที่พูดทุกเวที นอกจากนั้น ก็บอกว่า ทราบดีว่า งบประมาณ อบจ.แต่ลปี มีงบพัฒนาเหลือเพียง 300 ล้านบาท ก็จะเอา 300 ล้านบาทนั้นไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่วนเรื่องอื่นๆ จะใช้คอนเนคชั่น ไปนำเงินจากส่วนกลางมาใช้ เพราะฉะนั้นเท่ากับว่า สัญญาประชาคมว่าจะไม่เอาเงินจาก อบจ.มาบริหารถนน แต่จะใช้ศักยภาพเงินงบจากส่วนกลางมาทำ จึงเป็นส่วนหนึ่งในการให้การสนับสนุน แต่เรื่องนี้เมื่อพูดทักท้วง แทนที่จะรับฟัง กลายเป็นดูถูกคนที่คัดค้าน
นายเชิดเกียรติกล่าวว่า ในฐานะที่ทำงานการเมืองท้องถิ่นมานานประกอบกับเป็นนักฎหมาย ยึดหลักเหตุผล ระเบียบ กฎเกณฑ์ ฟังคนและเปิดโอกาสให้คนเห็นต่างได้แสดงความเห็นและกลับมาคิดวิเคราะห์ เห็นว่า ไม่เหมาะสมในการเป็นผู้บริหารแล้วไม่ฟังใคร ทำให้วันนี้ตนจึงออกมาบอกว่า ภาคประชาชนมีการตื่นตัวจริงๆ กับสัญญาประชาคมผิดปก ผิดเป้าหมายที่ประกาศไว้ จึงอยากย้ำไว้ ก่อนเลือกตั้ง กับหลังได้ตำแหน่งพูดคนละเรื่อง จึงอยากให้ปรับเข้าสู่ทิศทางที่ถูกต้อง กลับเข้าสู่ระบบระเบียบ การกู้เงินจำนวนมากนั้น เท่าที่รู้เค้าจะใช้ ในภารกิจ โรงเรียน โรงพยาบาล หรือ เชิงพานิชน์ แต่ก็มีน้อยมาก ทั้งนี้นอกจากการกู้เงิน 2,000 ล้านบาทแล้ว ก็ยังมีการเช่าเครื่องจักร 199 ล้าน แล้วยังมีงบซ่อมถนนที่ซอยย่อยไม่เกิน 500,000 บาท อีกกว่า 70 โครงการ ทำให้คิดว่าภาคประชาชนต้องช่วยกัน มีส่วนร่วมเพื่อให้นายกฯเดินไปในทางชอบธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชน