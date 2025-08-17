เครื่องบินเล็ก ตกบนถนน ใกล้สนามบินเล็ก ป่าคลอก จ.ภูเก็ต บาดเจ็บ 2 ราย
เมื่อเวลา 15.50 น. วันที่ 17 สิงหาคม เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินเล็กตกบนถนน บริเวณใกล้สนามบินเล็ก ป่าคลอก หรือ Phuket Airpark หน่วยกู้ชีพได้เข้าไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
บื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย รายแรกเป็นครูฝึกชาวไทย ได้รับบาดเจ็บสาหัส ส่วนอีกรายเป็นนักเรียนฝึกบินชายชาวต่างประเทศ ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย เจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตลำเลียงส่งโรงพยาบาลถลางเรียบร้อยแล้ว
สำหรับข้อมูลเครื่องบินคือ Ultra light aircraft ทะเบียน UM-22 QUICKSILVER MX II SPRINT
โดยเครื่องบิน MX II Sprint เป็นเครื่องบินสำหรับโรงเรียนการบิน ด้วยปีกแบบผิวเดียวที่ให้แรงยกสูง ทำให้สามารถวิ่งขึ้นได้ในระยะสั้นมาก และควบคุมได้อย่างคาดเดาได้แม้ในความเร็วต่ำมาก ลักษณะเหล่านี้ทำให้ MX II Sprint เรียนรู้การบินได้ง่ายกว่าเครื่องบินในระดับเดียวกัน
เครื่องยนต์: Rotax 582 กำลัง 65 แรงม้า
ความเร็วเดินทางปกติ : 80 กม./ชม.
ความเร็วสูงสุด (VNE) : 120 กม./ชม.
• ความเร็วร่อนตก (VS) : 43 กม./ชม.
• อัตราการไต่ : 1,145 ฟุตต่อนาที