เปิดคลิปล่าสุด หลวงพ่ออลงกต ยันไม่ได้หนี ขอเวลารวบรวมข้อมูล ไม่สะดวกแจ้งพิกัด

เปิดคลิปล่าสุด หลวงพ่ออลงกต ยันไม่ได้หนี ยังอยู่ ขอเวลารวบรวมข้อมูล ไม่สะดวกแจ้งพิกัด
เมื่อวันที่ 17 ส.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ลูกศิษย์ของหลวงพ่ออลงกตได้ Video Call มาหาทีมข่าวช่อง 3 เพื่อให้หลวงพ่อได้พูดคุยและยืนยันว่าไม่ได้หนีตามที่เป็นกระแสข่าว
โดย พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือ ‘หลวงพ่ออลงกต’ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เปิดเผยว่า ขอดำเนินการรวบรวมข้อมูลทุกอย่างให้แล้วเสร็จก่อนที่จะแถลง ตอนนี้ยังต้องใช้เวลาในการเตรียมข้อมูลให้ละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งเรามีการประชุมปรึกษาหารือกับทุกหน่วยงานอยู่ตลอด
และอยากให้ทุกคนสบายใจได้ว่าหลวงพ่อยังอยู่ แต่ไม่สะดวกบอกไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหน เนื่องจากให้ข้อมูลกับสื่อเยอะเกิน บางครั้งเวลามีคำถามก็รู้สึกกดดัน จึงอยากจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดก่อนและมาชี้แจงทีละประเด็น พร้อมย้ำว่าตอนนี้หลวงพ่อยังอยู่
เบื้องต้นพวกเรามีมติเรียบร้อยแล้วว่าเราจะทำเรื่องอะไรบ้าง และมีกรอบทิศทางในการตอบคำถามแล้ว อย่างเช่น เรื่องที่ดิน ก็มีมติว่าจะทำให้เสร็จภายในกี่วัน ส่วนเรื่องที่บอกว่าจะมีการแถลงในวันนี้ ก็อยากให้เรื่องการโอนที่ดินเสร็จก่อน แต่ด้วยวันนี้เป็นวันอาทิตย์ ในส่วนที่เรายังทำไม่แล้วเสร็จหากพูดไปก็ดูไม่ดี
ขณะที่ทีมข่าวลงพื้นที่ไปยังพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ที่อยู่ในนามมูลนิธิอาทรประชานาถ เนื่องจากมีกระแสข่าวว่าหลวงพ่ออาจจะอยู่ที่นี่ แต่เมื่อไปถึงพบว่าตอนนี้หลวงพ่อไม่ได้อยู่ สอบถามเจ้าหน้าที่ที่อยู่บริเวณดังกล่าวบอกว่า “ตลอดทั้งวัน หลวงพ่อไม่ได้มาที่นี่”
