รมว.ยุติธรรม นำทำบุญใหญ่ปัตตานี อุทิศส่วนกุศลผู้สูญเสียเหตุไม่สงบ ย้ำ “คำตอบคือสันติภาพ–สันติสุข”
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และหัวหน้าพรรคประชาชาติ เดินทางเป็นประธานในพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยมีพระสิริจริยาลังการ รองเจ้าคณะภาค 18 และเจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
งานดังกล่าวมีความพิเศษ เมื่อ พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย) อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม และผู้มีบทบาทสำคัญด้านความมั่นคง เข้าร่วมด้วย สะท้อนถึงการทำงานบูรณาการระหว่างฝ่ายการเมืองและความมั่นคง โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 2,000 คน ทั้งเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. กองทัพ ภาคตำรวจ ผู้บริหารเรือนจำ รวมถึงครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบ
ภายในงานมีการทอดผ้าไตรบังสุกุล และมอบของบำรุงขวัญแก่ครอบครัวผู้สูญเสีย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเป็นที่พึ่งทางใจ ขณะเดียวกันยังมีตัวแทนเยาวชนผู้ได้รับผลกระทบที่สามารถประสบความสำเร็จด้านการศึกษาและการทำงานขึ้นแสดงความรู้สึก เพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้ร่วมงาน
พ.ต.อ.ทวี ให้สัมภาษณ์ว่า ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตจากเหตุไม่สงบแล้วกว่า 6,000 คน และผู้บาดเจ็บราว 14,000–16,000 คน “วันนี้เราร่วมทำบุญรำลึกผู้ที่จากไป และให้กำลังใจผู้ที่ยังอยู่ แม้ภาครัฐจะเยียวยาด้านจิตใจและชุมชน แต่เรายังอยากดูแลครอบครัวที่สูญเสีย เพราะความรุนแรงมีแต่น้ำตาและความทุกข์ ทำให้พื้นที่ยากต่อการพัฒนา”
รมว.ยุติธรรม ย้ำว่า ถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายควรหันหน้ามาพูดคุยกัน เพื่อให้สันติสุขและสันติภาพเกิดขึ้น “เสียงจากครอบครัวผู้สูญเสีย คือคำตอบว่า ความรุนแรงไม่ใช่คำตอบ แต่สันติภาพและสันติสุขต่างหากที่เป็นคำตอบของพื้นที่นี้”