นายอำเภอถลาง แจง เหตุเครื่องร่อนพารามอเตอร์ตก ยันไม่ใช่เครื่องบินเล็ก
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุเครื่องบินตกในพื้นที่อำเภอถลาง ว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 16.30 น. วันนี้ (17 ส.ค.) ที่ บริเวณข้างถนนใกล้รันเวย์ สนามบินเล็กป่าคลอกหรือ PHUKET AIRPARK หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยพบว่าเป็นอุบัติเหตุของเครื่องบินเล็กพารามอเตอร์ มิใช่เครื่องบินตามที่มีการนำเสนอในสื่อบางแห่ง
ทั้งนี้จากการสอบสวนเบื้องต้นได้รับแจ้งว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างการฝึกบิน โดยเครื่องพารามอเตอร์ได้ขึ้นบินตั้งแต่เวลาประมาณ 14.00 น. จากสนามบินเล็กป่าคลอก ในเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย ประกอบด้วยคนไทย 1 ราย และชาวต่างชาติ 1 ราย โดยหนึ่งรายมีอาการบาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รีบนำส่งโรงพยาบาลถลางเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนแล้ว
นายศิวัชฐ์ กล่าวว่า เหตุการณ์ครั้งนี้ยืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุของพารามอเตอร์ ไม่ใช่เครื่องบินตกแต่อย่างใด ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบและดำเนินการในพื้นที่ทันที เพื่อความถูกต้องและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังคงอยู่ในพื้นที่เพื่อตรวจสอบและสอบสวนพยาน รวมถึงอายัดเครื่องพารามอเตอร์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุ พร้อมรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องต่อไป
ด้าน พ.ต.อ.นิกร ชูทอง ผกก.สภ.ถลาง กล่าวว่าวันนี้เวลาประมาณ 16.00 น ได้รับแจ้งว่ามีเครื่องพารามอเตอร์ตก บริเวณก่อนถึงทางเข้าสนามบินเล็กป่าคลอกริมถนนสายเมืองใหม่ป่าคลอกหมู่ที่ 2 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
เมื่อมาตรวจสอบพบว่ามีผู้บาดเจ็บจำนวน 2 คนโดยครูการบินเบื้องต้นบาดเจ็บข้อเท้าหักและที่บริเวณศีรษะส่วนอีกคนเป็นผู้โดยสารหรือคนที่มาเรียนการบินเป็นชาวต่างชาติทำงานอยู่ที่ภูเก็ตมาแล้ว 5 ปี พักอยู่ในพื้นที่ตำบลราไวย์อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ทั้งคู่รู้สึกตัวดีนำส่งโรงพยาบาลถลางซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้
โดยเครื่องบินเล็กหรือพารามอเตอร์สีฟ้าแบบ 2 ที่นั่ง หมายเลขทะเบียนเครื่อง U-M22 พังเสียหายตกอยู่ข้างทางพบนายสุรศักดิ์ ชนะ อายุ 40 ปี ครูการบินได้รับบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายหักและบาดเจ็บศีรษะแต่ยังรู้สึกตัวดี มีนาย SERGEI RAZUKOV อายุ 36 ปีสัญชาติรัสเซียนักเรียนการบินได้รับบาดเจ็บที่บริเวณศีรษะรู้สึกตัวดี หน่วยกู้ชีพได้นำลำเลียงส่งโรงพยาบาลถลาง หน่วยดับเพลิงเทศบาลตำบลป่าคลอกได้ระดมฉีดโฟมป้องกันประกายไฟที่อาจลุกไหม้ได้จากนั้นนำเครื่องบินเล็กขึ้นรถกระบะออกจากจุดเกิดเหตุไปไว้ที่สนามบินเล็กใกล้จุดเกิดเหตุรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว