น้ำแม่แงะเพิ่มระดับ ส่อน้ำป่าไหลหลาก นายอำเภอแม่สะเรียงเตือน เลี่ยงเส้นทางเสี่ยง
เมื่อเวลา 16.20 น. วันที่ 17 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีมวลน้ำป่าจากบ้านสล่าเชียงตอง ไหลลงสู่ ลำห้วยแม่แงะ ผ่านพื้นที่ บ้านแม่แพะ-บ้านแม่เหลอ-บ้านแม่เจ-บ้านโพซอ ตำบลเสาหิน ขณะนี้น้ำมีลักษณะ ขุ่น ไหลแรง และระดับเพิ่มสูงขึ้น
ทั้งนี้นายอำเภอแม่สะเรียงได้เตือนประชาชนริมลำน้ำและผู้ที่ต้องสัญจร โปรดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะ นักเรียนและผู้ใช้เส้นทางข้ามลำน้ำ ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางเสี่ยงและใช้เส้นทางที่ปลอดภัย
โดยให้ข้อแนะนำสำคัญ เดินทางด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงเส้นทางผ่านลำห้วย ติดตามข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนจากผู้นำชุมชน ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ห้ามข้ามลำน้ำในช่วงน้ำหลาก
โปรดเฝ้าระวัง ดูแลความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวอย่างใกล้ชิด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่ชาวบ้านร่วมแรงเปิดเส้นทาง หลัง เกิดดินสไลด์และต้นไม้ล้มปิดถนนระหว่างบ้านขุนแม่สอง–บ้านวาทู ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง ทำให้ประชาชนไม่สามารถสัญจรไปมาได้
นายสุภัค อมรใฝ่วจี ผู้ใหญ่บ้านแม่สอง หมู่ที่ 3 พร้อมชาวบ้าน ร่วมแรงร่วมใจ ขุดดินและเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวาง จนเปิดทางให้รถสามารถผ่านได้ชั่วคราว สะท้อนถึงพลังของชุมชนที่ไม่ทอดทิ้งกัน แม้พื้นที่ห่างไกลก็ยังสามารถพึ่งพากันได้
ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2568 ถึงฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอให้ประชาชนเฝ้าระวัง น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ และน้ำท่วมฉับพลัน และปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิด