พงศ์ชัย กลุ่มพลังหนุ่ม ชนะเลือกตั้ง ส.ท.นครนนท์ เขต 3 ‘นิยม’ พรรคปชน. แพ้เกือบ 900 คะแนน

ผู้สมัคร ส.ท.นครนนท์ กลุ่มพลังหนุ่ม ฝั่งนายกเล็ก ชนะผู้สมัครจากพรรคประชาชน อดีตผู้สมัครนายก
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) นครนนทบุรี เขต 3 ใหม่ จำนวน 1 คน เพื่อหา ส.ท.ให้เต็มจำนวน 6 คน หลังเลือกตั้งใหญ่เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม กกต.ประกาศรับรองผลผู้สมัคร ส.ท.เขตนี้เพียง 5 คน หลังพบผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี 1 คน ของพรรคประชาชนมีคุณสมบัติไม่ครบ เป็นกระทำการอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม และมีคำสั่งระงับสิทธิสมัครเลือกตั้ง และให้มีการเลือกตั้งใหม่นั้น
หลังปิดหีบเมื่อเวลา 17.00 น. และเริ่มนับคะแนนทันที ผลการเลือกตั้ง ส.ท.อย่างไม่เป็นทางการพบว่า นายนิยม ประสงค์ชัยกุล ผู้สมัครหมายเลข 1 จากพรรคประชาชน ได้ 4,074 คะแนน และ นายพงศ์ชัย เกาะหมาก ผู้สมัครหมายเลข 2 จากกลุ่มพลังหนุ่ม ได้ 4,923 คะแนน
โดยเขต 3 มีทั้งหมด 60 หน่วยเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิ 48,337 คน มาใช้สิทธิ 10,385 คน คิดเป็น 21.48% บัตรดี 8,997 คิดเป็น 86.63% บัตรเสีย 222 คิดเป็น 2.14% บัตรไม่ประสงค์เลือกใคร 1,166 คิดเป็น 11.23%
ทั้งนี้ นายนิยม ประสงค์ชัยกุล ผู้สมัครจากพรรคประชาชน เคยเป็นผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ทีมรักนครนนท์ ในการเลือกตั้งที่ผ่านมา หลังพ่ายแพ้ นายสมนึก ธนเดชากุล จึงผันตัวมาลงสมัครสมาชิกเทศบาลนครนนทบุรี
บรรยากาศที่ศูนย์ประสานงานกลุ่มพลังหนุ่ม ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี หลังจากทราบผลการเลือกตั้งแล้ว มีประชาชนเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับนายพงศ์ชัยเป็นจำนวนมาก โดยมีนายนายสมนึก พร้อมประชาชนมามอบดอกไม้แสดงความยินดี