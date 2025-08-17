งามหน้า! ตร.บุกบ่อนไฮโลงานศพ 2 ครั้ง รวบ ส.อบต.คนดังตั้งตัวเป็นเจ้ามือ
วันที่ 17 สิงหาคม 2568 มีรายงานข่าวว่า ช่วงดึกของคืนวันที่ 5 ส.ค. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ทุ่งสง สนธิกำลังกับฉก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช และ ฉก.ภาค 8 เข้าจับกุม เข้าจับกุม การพนันงานศพในพื้นที่ ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช สามารถจับกุมผู้ต้องหา ได้ 7 คนพร้อมอุปกรณ์ และเงินของกลาง และ 1 ในผู้ต้องหาเป็น ส.อบต.ชื่อดัง
ต่อมาวันที่ 13 ส.ค. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ทุ่งสง สนธิกำลังกับฉก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช และ ฉก.ภาค 8 เข้าจับกุม การพนันงานศพในพื้นที่ ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เป็นครั้งที่ 2 ได้ผู้ต้องหา 13 คน พร้อมอุปกรณ์ และเงินของกลาง มี ส.อบต.ชื่อดังเป็นเจ้ามือไฮโลด้วยตัวเอง
มีรายงานข่าวว่า ผู้ต้องหาได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม เนื่องจากเงินหน้าตั้งหายไป 50,000 บาท ซึ่งชุดจับกุมได้ลงบันทึกการจับกุม 710 บาท โดย ส.อบต.อ้างว่าหายไป 50,000 บาท ทำให้เป็นที่ครหาว่าเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้เอาเงินจำนวนดังกล่าวไปจริงหรือไม่
ทั้งนี้ ได้มีการตรวจสอบคลิปจากกล้องวงจรปิดในข้อเท็จจริงดูตามคลิปจากกล้องวงจรปิด ที่อยู่ภายในงาน แต่ยังเห็นไม่ชัดมากเนื่องจากอยู่ในระยะที่ไกล จึงไม่สามารถเห็นจำนวนเงินได้ จากการดูเบื้องต้น เงินหน้าตั้งน่าจะไม่ถึง 50,000 บาท แต่คงจะมากกว่า 740 บาท หรืออาจจะอยู่ระหว่าง 10,000-14,000 บาท เมื่อมีการแจ้งความเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ก็จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเจ้าหน้าที่ฮุบเงินของกลางไปจริงหรือไม่
ในขณะที่เซียนพนันผู้ต้องหา และ ส.อบต. 1 ในผู้ต้องหา ถูกดำเนินคดีส่งห้องศาลไปตามกระบวนการ แต่ในส่วนของ ส.อบต.ที่ถูกจับกุม 2 ครั้งติดกันภายในเวลาไม่ถึง 10 วัน ให้การรับสารภาพว่าเล่นการพนันจริง และ(ครั้งที่ 2) รับว่าเป็นเจ้ามือจริงก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย